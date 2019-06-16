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Ганчаренко: «Зимой нам не хотелось участвовать в Кубке „Матч Премьер“»

сегодня, 19:41

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассуждает о предстоящем Кубке «Матч Премьер».

Если говорить о Катаре, в который мы не поехали, там была другая ситуация: нам не хотелось уезжать из Испании, где в Кампоаморе у нас очень хорошие условия для работы. Этот турнир проводится в Австрии в те сроки, когда нам нужно играть — может быть, плюс-минус один день, но это не столь принципиально. У нас запланированы матчи с «Краснодаром», «Ростовом» и «Спартаком», что тоже неплохо, потому что потом именно с этими соперниками мы встретимся в чемпионате.

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  ЦСКА  Ганчаренко Виктор
Источник: ФК ЦСКА МоскваРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 760
сегодня в 20:01
жаль,рвали там всех
Питер Ман
Питер Ман
   112 / 760
сегодня в 19:57
Удачи, Зенита и Локомотива на кубке нет, готовимся к ЛЧ, а остальные "команды" на турнире Цска должно громить!
ДАША Д
ДАША Д
   163 / 760
сегодня в 19:56
А победит Спартак.
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   369 / 760
сегодня в 19:54
срочно на родину взяться за батэ кони плохо влияют на виктора
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   369 / 760
сегодня в 19:53
витя витя че ты несешь
berda2003
berda2003
   283 / 760
сегодня в 19:52
истинный сын батьки: сплошные поиски дурней себя...
EAGuar As
EAGuar As
   50 / 760
сегодня в 19:50
Тула ржать будет если ЦСКА к нам в декабре не приедет ... 😍🤩😋🐎
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   74 / 760
сегодня в 19:48
Кому-то тренировка,а для кого-то трофей)
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