Защитник «Спартака» входит в сферу интересов «Лиона»

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Во Франции сообщают об интересе «Лиона» к защитнику «Спартака» Айртону. «Ткачам» необходимо заменить ушедшего в «Реал» Ферлана Менди, поэтому клуб сейчас составляет список претендентов.

Помимо Айртона в этот список вошли («Лилль»), («Атлетико» Мадрид) и («Атлетико Паранаэнсе»).

«Красно-белые» приобрели Айртона в январе этого года за 7 млн евро.