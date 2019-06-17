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Защитник «Спартака» входит в сферу интересов «Лиона»

сегодня, 14:17

Во Франции сообщают об интересе «Лиона» к защитнику «Спартака» Айртону. «Ткачам» необходимо заменить ушедшего в «Реал» Ферлана Менди, поэтому клуб сейчас составляет список претендентов.

Помимо Айртона в этот список вошли Юссуф Коне («Лилль»), Филипе Луис («Атлетико» Мадрид) и Ренан Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).

«Красно-белые» приобрели Айртона в январе этого года за 7 млн евро.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   21 / 743
сегодня в 15:47
Спартаку надо думать чтобы хоть какой то состав выставить, а Лёня все деньги тратит на пиар для продажи.
Какой смысл была засосного брать чтобы сразу продать?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   15 / 743
сегодня в 15:41
Поздно из Айртона уже ничего толкового не выйдет. спартак его окончательно испортил как игрока, а Глушак оставил на шее несмываемый , как позор спартака, засос.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   97 / 743
сегодня в 15:36
15+Тангай
ermak6848
ermak6848
   110 / 743
сегодня в 15:23
надо избавиться и подобрать " свежую " кровь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 743
сегодня в 15:16
Зе тоже продавался за пятнашку, шас за червонец никто не берёт...
berda2003
berda2003
   280 / 743
сегодня в 15:11
наверное, долго искали...
GreeM
GreeM
   37 / 743
сегодня в 15:07
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 743
    сегодня в 15:05
      cska plus
      cska plus
         11 / 743
      сегодня в 15:04
      Федун пытается блефовать.
      нечитайло
      нечитайло
         429 / 743
      сегодня в 14:58
      Все взвесте
      drug01
      drug01
         79 / 743
      сегодня в 14:58
      Надо выставить хороший счёт!
      Завтра
      Завтра
         114 / 743
      сегодня в 14:57
      Опять старая, "мясная", межсезонная сказка про интересы сильных клубов к игрокам команды №89.
      Слышали! Знаем...
      Тарасобаня.
      Тарасобаня.
         39 / 743
      сегодня в 14:56
      В Лионе со свиньями не будут связываться однозначно, они в Севилью звонили.
      Павел Амурский
      Павел Амурский
         19 / 743
      сегодня в 14:53
      Стыдно за спартак, врут безбожно.
      Принц тарасовский
      Принц тарасовский
         16 / 743
      сегодня в 14:52
      Засосник карьеру и жизнь в тарасятнике искарежил, какой там Лион, в ростов бы попасть.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 743
      сегодня в 14:45
      Засосник поставил себе чёрную метку: Я был в Спартаке. Гыгыгы
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 743
      сегодня в 14:43
      Короткий анекдот:
      - Защитником спартака интересуются.
      Гыгыгы
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил particular
         6 / 743
      сегодня в 14:41
      одно другое не исключает,а задницу Айртон покинул,и теперь денюжек на семью хватает
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         6 / 743
      сегодня в 14:40
      35 и он ваш
      particular
      particular
         12 / 743
      сегодня в 14:37
      Конечно, лучше входить в сферу интересов, чем торчать в зад@@це..:))
      Без злости..:)) К слову пришлось..:))
      cska plus
      cska plus
         11 / 743
      сегодня в 14:32
      Рейнгольд про Айртона: ещё одного пешехода привели в клуб.
      cska plus
      cska plus
         11 / 743
      сегодня в 14:31
      Айртон никому нахрен не нужен, ну кроме хрющатника.
      cska plus
      cska plus
         11 / 743
      сегодня в 14:30
      Льстят хрющам.
      Морозовский
      Морозовский ответил Брулин
         2 / 743
      сегодня в 14:29
      предложить французам на эту позицию более опытного футболиста, с опытом игры за сборную, даже с доплатой
      Ивановича, смолльникова, Анюкова?
      Байкал-38
      Байкал-38
         29 / 743
      сегодня в 14:27
      Надо продавать пока не поздно за 3 ляма, завтра его уже не захотят.
      Коллекционер пупсиков
      Коллекционер пупсиков
         363 / 743
      сегодня в 14:23
      Опять тарасовское вранье.
      Брулин
      Брулин
         34 / 743
      сегодня в 14:22
      предложить французам на эту позицию более опытного футболиста, с опытом игры за сборную, даже с доплатой
      Sargent
      Sargent
         238 / 743
      сегодня в 14:21
        FILL3286
        FILL3286
           10 / 743
        сегодня в 14:19
        У конюшни надо было лося брать,гинер бы за овес отдал((( ,,, вам а не Айртон!
        Ладожский
        Ладожский
           186 / 743
        сегодня в 14:19
        Засосником заинтересовались, а как же ЖигО?
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