Защитник «Спартака» входит в сферу интересов «Лиона»

Во Франции сообщают об интересе «Лиона» к защитнику «Спартака» Айртону. «Ткачам» необходимо заменить ушедшего в «Реал» Ферлана Менди, поэтому клуб сейчас составляет список претендентов.
Помимо Айртона в этот список вошли Юссуф Коне («Лилль»), Филипе Луис («Атлетико» Мадрид) и Ренан Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).
«Красно-белые» приобрели Айртона в январе этого года за 7 млн евро.
Какой смысл была засосного брать чтобы сразу продать?
Какой смысл была засосного брать чтобы сразу продать?
Слышали! Знаем...
Слышали! Знаем...
- Защитником спартака интересуются.
Гыгыгы
- Защитником спартака интересуются.
Гыгыгы
Без злости..:)) К слову пришлось..:))
Без злости..:)) К слову пришлось..:))