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СМИ: Полоз находится в расположении «Ростова»

сегодня, 12:14

Сообщается, что нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз находится в расположении «Ростова», который готовится к новому сезону в Ростове-на-Дону.

Недавно отмечалось, что Полоз может вернуться в «Ростов», за который выступал в 2012–2017 годах.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   30 / 746
сегодня в 12:29
бегут бегут с болота,даже шнур сбежал в столицу к врагам
Шнур был отправлен с миссией - Денискины погреба с Тарасовки вывести с глушаковкой )))
Faustello
Faustello ответил вoлгoдoн
   30 / 746
сегодня в 12:28
приполз-таки) с возвращением, Димарик!
Быстро переполз, если бы по полю так ползал может и футболистом бы стал )))
Морозовский
Морозовский
   2 / 746
сегодня в 12:26
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       125 / 746
    сегодня в 12:24
    приполз-таки)
    с возвращением, Димарик!
    FILL3286
    FILL3286
       98 / 746
    сегодня в 12:18
    бакланы испортили кучу нормальных игроков,хотя туда идут ТОЛЬКО РАДИ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 746
    сегодня в 12:16
    бегут бегут с болота,даже шнур сбежал в столицу к врагам
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