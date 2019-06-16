СМИ: Полоз находится в расположении «Ростова»

сегодня, 12:14

Сообщается, что нападающий «Зенита» находится в расположении «Ростова», который готовится к новому сезону в Ростове-на-Дону.

Недавно отмечалось, что Полоз может вернуться в «Ростов», за который выступал в 2012–2017 годах.