СМИ: Полоз находится в расположении «Ростова»

Сообщается, что нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз находится в расположении «Ростова», который готовится к новому сезону в Ростове-на-Дону.
Недавно отмечалось, что Полоз может вернуться в «Ростов», за который выступал в 2012–2017 годах.
Сообщается, что нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз находится в расположении «Ростова», который готовится к новому сезону в Ростове-на-Дону.
Недавно отмечалось, что Полоз может вернуться в «Ростов», за который выступал в 2012–2017 годах.
с возвращением, Димарик!
с возвращением, Димарик!