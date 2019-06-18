Плетикоса: «В России есть необходимая инфраструктура для расширения РПЛ»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал возможное расширение числа участников РПЛ с 16 до 18 команд.
Я думаю, что необходимая инфраструктура уже есть в России для расширения, самая главная проблема - это вопрос финансирования. В российском футболе командам из регионов очень сложно на постоянной основе брать деньги у государства, большинство денег находится в Москве и Санкт-Петербурге. Я считаю, что РФС должен сделать так, чтобы все команды могли всегда получать деньги от прав на трансляцию и букмекерства. Я не говорю, что это должно составлять весь бюджет клуба, но стабильные источники финансирования должны быть, тогда появится зрелищный футбол и хорошие футболисты.
Ну, конечно, есть!
Пусть приезжает и оплачивает со своего кармана существование дополнительных нищих команд в РПЛ, а также избавит народ от содержания этих бесполезностей.
"...чтобы все команды могли всегда получать деньги от прав на трансляцию и букмекерства..."
Денег с телевидения и ставок командам с регионов хватит только на утренние дошираки и новые футболки раз в квартал. Пусть лучше предложит жителям своего Сплита, чтобы они содержали Хайдук вместо своих больниц, дорог, школ и детсадов. Посмотрел бы я, как на это отреагировали хорваты.
Ну, конечно, есть!
Пусть приезжает и оплачивает со своего кармана существование дополнительных нищих команд в РПЛ, а также избавит народ от содержания этих бесполезностей.
"...чтобы все команды могли всегда получать деньги от прав на трансляцию и букмекерства..."
Денег с телевидения и ставок командам с регионов хватит только на утренние дошираки и новые футболки раз в квартал. Пусть лучше предложит жителям своего Сплита, чтобы они содержали Хайдук вместо своих больниц, дорог, школ и детсадов. Посмотрел бы я, как на это отреагировали хорваты.