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Плетикоса: «„Спартаку“ надо стремиться к уровню „Ювентуса“»

сегодня, 09:59

Экс-вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса отметил, что московскому клубу по уровню организации нужно стремиться к «Ювентусу».

Вокруг «Спартака» всегда было неспокойно, он привлекает к себе шум, потому что «Спартак» - самый большой клуб в стране. Очень жаль, что «Спартак» закончил сезон на пятом месте, а сейчас еще навалились проблемы со сменой руководства, ситуация вокруг Дениса Глушакова, болельщики, которые хотят вернуть Массимо Карреру. Футболисты «Спартака» должны понимать, за какой клуб они играют, за какую эмблему на груди и за каких болельщиков на трибунах. У «красно-белых» большие амбиции, они должны побеждать в чемпионате России, не надо 16 лет ждать, чтобы снова стать чемпионами.

Главный тренер должен иметь власть в раздевалке, конечно, он должен общаться с руководством во время покупки игроков, по поводу многих других дел. Но раздевалка - это юрисдикция только главного тренера. Ему должно быть вручено доверие, все футболисты должны знать, что он босс. К сожалению, в «Спартаке» этого не было, поэтому в клубе много таких нехороших моментов.

Клубу надо стремиться к уровню «Ювентуса» для преодоления кризиса. «Ювентус» - это клуб, в котором один человек не будет стоять выше команды, а будет частью единого целого. Если видно, что тренер или игрок мешает клубу достигать своих целей, то этот «герой» сразу будет изгнан. Он может быть Дани Алвесом, Леонардо Бонуччи, Антонио Конте, но этих людей сразу убрали, как только они пошли против целого.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   147 / 727
сегодня в 11:24
Для начала хрюшатнику надо до уровня Тосно дотянуть...Вот была команда- смерть свиней..
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   76 / 727
сегодня в 11:19
Плетикоса, вся страна видит как спартак стремится к уровню Ювентуса!

😄😄😄😄
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
la_masia
la_masia
   112 / 727
сегодня в 11:12
Что значит к уровню ювентуса?
Играть договорняки? Выиграть чемпионат? И отправиться в ФНЛ?
viv
viv
   375 / 727
сегодня в 11:11
Семинулевым никогда не достичь уровня Ювентуса.......
mihaluch
mihaluch
   119 / 727
сегодня в 11:02
А "Спартак" стремится, только к уровню "Анжи".
Footbolista
Footbolista
   4 / 727
сегодня в 10:40
Реал временно упал до уровня цска...кони возомнили себя пегасами)...
vinyardrip
vinyardrip ответил Don trambon
   334 / 727
сегодня в 10:37
всегда знал что луп лазает по таким сайтам с мужиками голыми(
Меня ваще поражают эти мастера пейтнашопа 80 левела))
ДСА
ДСА
   130 / 727
сегодня в 10:25
Стремиться и никогда не достичь.
Faustello
Faustello ответил LOpp
   15 / 727
сегодня в 10:24
Парео не хватает обоим )))
Don trambon
Don trambon
   134 / 727
сегодня в 10:24
всегда знал что луп лазает по таким сайтам с мужиками голыми(
Faustello
Faustello ответил Легенда тарасовки
   15 / 727
сегодня в 10:23
Капитан уже презентовал новую форму.
Это кстати не смешно, в такой форме к Дениске и подбегать никто не будет из футболистов команд соперников, он сможет на дриблинге от ворот до ворот доходить и забивать )))
Don trambon
Don trambon
   134 / 727
сегодня в 10:23
ну учитывая что спам то же занимается подкупом судей, то возможно.
LOpp
LOpp
   21 / 727
сегодня в 10:23
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки ответил Байкал-38
   85 / 727
сегодня в 10:20
Начинать надо с формы и привлечения игрока ориентации Роналду!
Капитан уже презентовал новую форму.
Faustello
Faustello ответил Left Boy
   15 / 727
сегодня в 10:19
"Врач «Спартака» Лю Хуншэн посоветовал есть детский 39"
Поправочка - Лю Хрюшен ))
Байкал-38
Байкал-38
   28 / 727
сегодня в 10:19
Начинать надо с формы и привлечения игрока ориентации Роналду!



Left Boy
Left Boy ответил Faustello
   103 / 727
сегодня в 10:16
"Врач «Спартака» Лю Хуншэн посоветовал есть детский 39"
cska plus
cska plus
   8 / 727
сегодня в 10:14
Ахахах! Стипе походу напился гупошлёповского самогона.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   85 / 727
сегодня в 10:11
Без судей, уровень тарасовки - Чайка (Песчанокопское).
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   179 / 727
сегодня в 10:10
А мне пофиг на этот середняк.
Faustello
Faustello
   15 / 727
сегодня в 10:09
Ей богу, чем же спартачей кормят, что они после окончания карьеры все как один такой смешной ужас задвигают )))
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   343 / 727
сегодня в 10:06
Плетмкоса на одной этой фразе может работать юмористом.
GreeM
GreeM
   39 / 727
сегодня в 10:03
Для того, чтобы догнать Юве надо последнему свалиться на пару дивизионов ниже.
311
311
   60 / 727
сегодня в 10:02
Насмешил! Юве придется постараться, чтобы упасть так низко!)
ОПС
ОПС
   175 / 727
сегодня в 10:02
Смешно
FILL3286
FILL3286
   6 / 727
сегодня в 10:02
зениту надо стремиться в фнл(( ХАХХА
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