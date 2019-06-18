Плетикоса: «„Спартаку“ надо стремиться к уровню „Ювентуса“»

Экс-вратарь «Спартака» отметил, что московскому клубу по уровню организации нужно стремиться к «Ювентусу».

Вокруг «Спартака» всегда было неспокойно, он привлекает к себе шум, потому что «Спартак» - самый большой клуб в стране. Очень жаль, что «Спартак» закончил сезон на пятом месте, а сейчас еще навалились проблемы со сменой руководства, ситуация вокруг Дениса Глушакова, болельщики, которые хотят вернуть Массимо Карреру. Футболисты «Спартака» должны понимать, за какой клуб они играют, за какую эмблему на груди и за каких болельщиков на трибунах. У «красно-белых» большие амбиции, они должны побеждать в чемпионате России, не надо 16 лет ждать, чтобы снова стать чемпионами.

Главный тренер должен иметь власть в раздевалке, конечно, он должен общаться с руководством во время покупки игроков, по поводу многих других дел. Но раздевалка - это юрисдикция только главного тренера. Ему должно быть вручено доверие, все футболисты должны знать, что он босс. К сожалению, в «Спартаке» этого не было, поэтому в клубе много таких нехороших моментов.

Клубу надо стремиться к уровню «Ювентуса» для преодоления кризиса. «Ювентус» - это клуб, в котором один человек не будет стоять выше команды, а будет частью единого целого. Если видно, что тренер или игрок мешает клубу достигать своих целей, то этот «герой» сразу будет изгнан. Он может быть Дани Алвесом, Леонардо Бонуччи, Антонио Конте, но этих людей сразу убрали, как только они пошли против целого.