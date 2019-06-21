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«Зенит» отправил шесть мячей в ворота австрийского клуба

сегодня, 20:57
ВаккерЛоготип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)1 : 6Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» в товарищеском матче, пропустив первым.

«Ваккер» - «Зенит» 1:6 (1:3)
Голы: Грюндлер 11 (пен) - Шатов 26, Шатов 27, Ригони 33, Ерохин 59, Заболотный 61, Заболотный 66

«Зенит»: Бабурин (Кержаков 46), Смольников (Терентьев 46), Маммана (Мостовой 60), Иванович (Прохин 60), Жирков (Набиуллин 46), Мусаев (Краневиттер 46), Нобоа (Ракицкий 46), Шатов (Эрнани 46), Ригони (Ерохин 46), Азмун (Заболотный 46), Дриусси (Джорджевич 46).

В другом товарищеском матче дня «Динамо» разгромило «Рудар».

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Все комментарии
GreeM
GreeM
   34 / 702
сегодня в 21:17
Не плохо потренировались.
Igo0rek
Igo0rek
   47 / 702
сегодня в 21:12
Заболотный снял все вопросы, кому достанется Золотой мяч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 702
сегодня в 21:07
Зе болотный вырос в цене. Налетай, пока он хет-трики штамповать не начал.
Тогда не продадим ;)
Питер Ман
Питер Ман
   41 / 702
сегодня в 21:03
Именно так будем громить пупсиков и пердивный ростов
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 702
сегодня в 21:00
Нормально погоняли австрияков. Напоминает недавние разгромы свиней в Питере. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   160 / 702
сегодня в 20:59
Не игра, а отдых.
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