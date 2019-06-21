«Зенит» отправил шесть мячей в ворота австрийского клуба

+ Влашич и Вильена. Рекордные покупки российских клубов Не успел закончиться июнь, а ЦСКА и «Краснодар» побили свои трансферные рекорды.

Трансфер Влашича оплатят Чалов и Фернандес? Бабаев недавно исключал, что ЦСКА обновит трансферный рекорд – не хватало денег,

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