«Зенит» отправил шесть мячей в ворота австрийского клуба

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» в товарищеском матче, пропустив первым.
«Ваккер» - «Зенит» 1:6 (1:3)
Голы: Грюндлер 11 (пен) - Шатов 26, Шатов 27, Ригони 33, Ерохин 59, Заболотный 61, Заболотный 66
«Зенит»: Бабурин (Кержаков 46), Смольников (Терентьев 46), Маммана (Мостовой 60), Иванович (Прохин 60), Жирков (Набиуллин 46), Мусаев (Краневиттер 46), Нобоа (Ракицкий 46), Шатов (Эрнани 46), Ригони (Ерохин 46), Азмун (Заболотный 46), Дриусси (Джорджевич 46).
В другом товарищеском матче дня «Динамо» разгромило «Рудар».
Тогда не продадим ;)
Тогда не продадим ;)