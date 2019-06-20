«Рубин» в контрольном поединке проиграл «Нефтехимику»

«Рубин» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче.
«Рубин» - «Нефтехимик» 1:2 (1:1)
Голы: Башкиров 21 - Макаров 39, Шадрин 74
Стартовый состав «Рубина»: Коновалов, Агапов, Микушин, Данченко, Степанов, Коновалов, Башкиров, Пантелеев, Яковлев, Акбашев, Сагитов.
Стартовый состав «Нефтехимика»: Голубев, игрок на просмотре, Куликов, Потапов, Ситдиков, Макаров, Канаев, Киреев, Шадрин, Гилязетдинов, Галиакберов.
В других товарищеских матчах дня тульский «Арсенал» разгромно уступил «Авангарду», а «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой».