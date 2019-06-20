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«Рубин» в контрольном поединке проиграл «Нефтехимику»

сегодня, 20:03

«Рубин» уступил «Нефтехимику» в товарищеском матче.

«Рубин» - «Нефтехимик» 1:2 (1:1)
Голы: Башкиров 21 - Макаров 39, Шадрин 74

Стартовый состав «Рубина»: Коновалов, Агапов, Микушин, Данченко, Степанов, Коновалов, Башкиров, Пантелеев, Яковлев, Акбашев, Сагитов.

Стартовый состав «Нефтехимика»: Голубев, игрок на просмотре, Куликов, Потапов, Ситдиков, Макаров, Канаев, Киреев, Шадрин, Гилязетдинов, Галиакберов.

В других товарищеских матчах дня тульский «Арсенал» разгромно уступил «Авангарду», а «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой».

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 20:08
Нефтехимику большой плюс.
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