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Тульский «Арсенал» пропустил четыре мяча от «Авангарда»

сегодня, 18:52

Тульский «Арсенал» крупно уступил курскому «Авангарду» в товарищеской встрече на сборах в Туле.

«Арсенал» Т - «Авангард» - 0:4 (0:3)
Голы: Федчук 16, Гоцук 25, Машуков 43, Минаев 73.

«Арсенал» (1-й тайм): Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко.

В начале второго тайма у «Арсенала» вышли: Шамов, Мельников, Родинков, Федичев, Мингазов, Сулаквелидзе, Ивакин, Ильин, Изотов.

Стартовый состав «Авангарда»: Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалёв, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 707
сегодня в 18:58
Совсем Арсенал играть не хотел .
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 707
сегодня в 18:57
Арендованные товарисчи разошлись и играть то стало некому. А ведь скоро ЛЕ?!?
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