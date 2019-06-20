Тульский «Арсенал» пропустил четыре мяча от «Авангарда»

Тульский «Арсенал» крупно уступил курскому «Авангарду» в товарищеской встрече на сборах в Туле.
«Арсенал» Т - «Авангард» - 0:4 (0:3)
Голы: Федчук 16, Гоцук 25, Машуков 43, Минаев 73.
«Арсенал» (1-й тайм): Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко.
В начале второго тайма у «Арсенала» вышли: Шамов, Мельников, Родинков, Федичев, Мингазов, Сулаквелидзе, Ивакин, Ильин, Изотов.
Стартовый состав «Авангарда»: Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалёв, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.