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«Краснодар» и «Чайка» расписали мировую

сегодня, 19:53

«Краснодар» в контрольном матче не смог обыграть «Чайку» из села Песчанокопское.

«Краснодар» - «Чайка» 2:2 (1:1)
Голы: Вандерсон 33, Игнатьев 64 - Хохлачев 45, Чалый 84

«Краснодар» (1-й тайм): Крицюк, Шишкин, Грицаенко, Скопинцев, Сперцян, Камболов, Намли, Стоцкий, Вандерсон, Сулейманов, Ари.

«Краснодар» (2-й тайм): Крицюк, Мартынов, Таранов, Ивашин, Сабуа, Голубев (Григорян 73), Уткин (Якимов 73), Бочко, Кутовой, Жигулев, Игнатьев.

В другом товарищеском матче дня тульский «Арсенал» разгромно уступил «Авангарду».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   50 / 708
сегодня в 21:10
Краснодар и Чайка ......??? А кто такой Краснодар ? )))
vinyardrip
vinyardrip ответил Kresi frok
   266 / 708
сегодня в 20:06
Тот самый чалый из цээска, лучший бамбардир чимпианата двора?
Та не, тот самый чахлый из спамска))
Kresi frok
Kresi frok
   151 / 708
сегодня в 19:55
Тот самый чалый из цээска, лучший бамбардир чимпианата двора?
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