«Краснодар» и «Чайка» расписали мировую

«Краснодар» в контрольном матче не смог обыграть «Чайку» из села Песчанокопское.
«Краснодар» - «Чайка» 2:2 (1:1)
Голы: Вандерсон 33, Игнатьев 64 - Хохлачев 45, Чалый 84
«Краснодар» (1-й тайм): Крицюк, Шишкин, Грицаенко, Скопинцев, Сперцян, Камболов, Намли, Стоцкий, Вандерсон, Сулейманов, Ари.
«Краснодар» (2-й тайм): Крицюк, Мартынов, Таранов, Ивашин, Сабуа, Голубев (Григорян 73), Уткин (Якимов 73), Бочко, Кутовой, Жигулев, Игнатьев.
В другом товарищеском матче дня тульский «Арсенал» разгромно уступил «Авангарду».