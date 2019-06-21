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Уругвай сыграл вничью с Японией, дважды уступая в счёте

сегодня, 03:58
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай2 : 2Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияМатч завершен

Сборная Уругвая сыграла вничью с Японией во 2-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.

Порту-Алегри, «Арена Гремио»

Уругвай - Япония 2:2 (1:1)
Голы: Суарес 32 (пенальти), Хименес 66 - Миёси 25, Миёси 59

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Де Арраскаэта 60), Лаксальт (Гонсалес 28), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде 73), Суарес, Кавани.
​Главный тренер: Табарес Оска.

Япония: Кавасима, Сугиока, Н. Уэда, Итакура, Томиясу, Сибасаки, Миёси (Кубо 83), Ивата (Тацута 87), Накадзима, Абе (А. Уэда 67), Окадзаки.
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ.

Предупреждения: Н. Уэда 31, Накадзима 78.

В первом туре уругвайцы разгромили Эквадор (4:0), а Япония потерпела крупное поражение от Чили (0:4).

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   133 / 700
сегодня в 04:38
Опять конторы нажили не плохо с лахов. Парагвай - Катар не исключение.
Шишанутый
Шишанутый
   38 / 700
сегодня в 04:35
Неожиданно однако уругвайцы опозорились. Не смогли школьников обыграть которым Чили по полной напихали!
oncha
oncha
   164 / 700
сегодня в 04:24
Жаль, что японцы не выиграли.
АнжидиН2
АнжидиН2 ответил Leha-ha50
сегодня в 04:22
Хорошо играют!!!
ну по счету с Уругваем это заметно, я про то, почему там Алжир или Северная Корея не играют
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 700
сегодня в 04:20
Японское счастье было близко.
ОПС
ОПС
   161 / 700
сегодня в 04:20
А японцы молодцы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил АнжидиН2
   11 / 700
сегодня в 04:19
объясните мне, как сборная Японии и Катара играют в кубке Америки?
Хорошо играют!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 700
сегодня в 04:18
Почетная ничья для пацанчиков из страны восходящего солнца!!! Респект им!!!
Уругвайцы сами виноваты , Суарес и Кавани запороли не один голевой момент!!!
Веселая игрулька получилась!!!
FILL3286
FILL3286
   6 / 700
сегодня в 04:14
жаль япошек,снова зубатый весь матч просил,ну как обычно в общем(((
АнжидиН2
АнжидиН2
сегодня в 04:13
объясните мне, как сборная Японии и Катара играют в кубке Америки?
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 700
сегодня в 04:07
Неожиданно
dino-hsv
dino-hsv
   116 / 700
сегодня в 04:00
японский месси посильнее аргентинского будет
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