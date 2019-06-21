Уругвай сыграл вничью с Японией, дважды уступая в счёте

Сборная Уругвая сыграла вничью с Японией во 2-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.
Порту-Алегри, «Арена Гремио»
Уругвай - Япония 2:2 (1:1)
Голы: Суарес 32 (пенальти), Хименес 66 - Миёси 25, Миёси 59
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Де Арраскаэта 60), Лаксальт (Гонсалес 28), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде 73), Суарес, Кавани.
Главный тренер: Табарес Оска.
Япония: Кавасима, Сугиока, Н. Уэда, Итакура, Томиясу, Сибасаки, Миёси (Кубо 83), Ивата (Тацута 87), Накадзима, Абе (А. Уэда 67), Окадзаки.
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ.
Предупреждения: Н. Уэда 31, Накадзима 78.
В первом туре уругвайцы разгромили Эквадор (4:0), а Япония потерпела крупное поражение от Чили (0:4).
Уругвайцы сами виноваты , Суарес и Кавани запороли не один голевой момент!!!
Веселая игрулька получилась!!!
Уругвайцы сами виноваты , Суарес и Кавани запороли не один голевой момент!!!
Веселая игрулька получилась!!!