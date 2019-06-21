Уругвай сыграл вничью с Японией, дважды уступая в счёте

+ Влашич и Вильена. Рекордные покупки российских клубов Не успел закончиться июнь, а ЦСКА и «Краснодар» побили свои трансферные рекорды.

Краткий справочник Кубка Африканских Наций 2019 Еще один крупный международный турнир этого лета пройдет в Африке. «Соккер.ру»