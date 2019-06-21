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Семак: «Результат матчей на сборах не стоит на первом месте»

сегодня, 22:00
ВаккерЛоготип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)1 : 6Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Ваккером» (6:1).

Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте. Кому-то из игроков нужно прочувствовать игровой ритм, кому-то — добирать функциональное состояние. Тренерам необходимо проверить какие-то связки и дать возможность всем в равной степени набрать игровую форму для того, чтобы готовиться к сезону.

Можно ли сказать, что сегодня рано пропущенный гол собрал и мотивировал «Зенит»? Не думаю, что он мотивировал «Зенит». Футболисты и в первом, и во втором тайме вышли мотивированными, потому что знали о наших целях и задачах. Вне зависимости от результата, от того, хорошо или плохо складывалась игра, работали. До пропущенного мяча мы тоже играли, у нас были моменты. Понятно, что игроки «Ваккера» были посвежее, и нам было посложнее — поле не такое большое, оно поуже стандартного, на нем легче обороняться, поэтому игра получилась несколько вязкой. После пропущенного мяча и после того, как мы забили, игра немножко открылась, появилось много возможностей для того, чтобы увеличить счет.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   8 / 706
сегодня в 22:30
Слава Семаку!
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил LOpp
   57 / 706
сегодня в 22:29
Спонсор кубка манделаки - Газпром. Победитель турнира получит 100 тысяч евро. Смешно было да, если бы Зенит играл на этом кубке ради газпромовских 100 тысяч, когда они итак тратят на Зенит по 250 млн евро.
предположу,что спартачи туда не ради денег,а ради обладания трофеем заявляются)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   57 / 706
сегодня в 22:26
привет, чтож ты не поверил в народые((
азарт по-товарищески) хотел сумничать,беря в расчет товарищеский статус,но фортуна поступила не по-товарищески)
LOpp
LOpp ответил Литейный 4
   9 / 706
сегодня в 22:24
Спонсор кубка манделаки - Газпром. Победитель турнира получит 100 тысяч евро. Смешно было да, если бы Зенит играл на этом кубке ради газпромовских 100 тысяч, когда они итак тратят на Зенит по 250 млн евро.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   2 / 706
сегодня в 22:13
привет, чтож ты не поверил в народые((
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   57 / 706
сегодня в 22:12
если уж Зе забил то соперник понятен,подкуп
ставил на ничью,подвели команды) привет,эксперт
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 706
сегодня в 22:09
Мы как бы понимаем, что не важен счет, важны наработки тренера. Мы же не свиньи гонятся за кубками соли и Канделаки. Гыгыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 706
сегодня в 22:09
если уж Зе забил то соперник понятен,подкуп
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   57 / 706
сегодня в 22:09
неосознанно принижая заслуги зе,но осознанно потроллив обладателей candelaci cup )
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