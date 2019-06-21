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Гендиректор «Спартака»: «Понсе привлек нас своей статистикой»

сегодня, 19:47

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о новичке «красно-белых», Эсекьеле Понсе.

Эсекьель привлек нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции. Он хорош в завершении. И важно, что тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которую хочет поставить.

Мы сразу отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам. Парень хочет развиваться и расти. А вот переговоры с «Ромой» шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец - молодой, перспективный игрок.

Что касается суммы трансфера, то по договоренности между клубами разглашать условия сделки мы не можем. Но могу отметить, что для «Спартака» они были исключительно выгодными.

Возможно, уже завтра Эсекьель получит игровое время в товарищеском матче с «Сочи». Подписание этого талантливого футболиста - первый шаг в построении обновленной команды. Надеемся, что уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в «Спартаке».

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 19:57
Не заиграет он, максимум 2 гола за сезон.))) вот и весь Поросня))))
ДСА
ДСА
сегодня в 19:55
На поле никто не смотрел, только статистические выкладки.
parallels
parallels
сегодня в 19:55
позорники!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:53
Теперь Цорн главный дербанщик мошны свиней. За одну деревяшку уже три цены заплатил. Гыгыгы
Томик
Томик
сегодня в 19:52
Не рано на поле? Нам травмы не нужны.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:49
Удачи
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 19:49
А Брума чем привлёк?
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