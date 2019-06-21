Аленичев: «В роли руководителя клуба себя не вижу»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, что не хотел бы стать президентом красно-белых.

Я бы не согласился стать президентом «Спартака». Посмотрите на легенду «Ромы» Франческо Тотти, с которым я вместе играл в римской команде. Он занимал одну из должностей в спортивном департаменте, и американские владельцы клуба его уволили. Это не для меня. Так что в роли руководителя себя не вижу. Приобрести какое-то количество акций и как-то влиять на процессы – согласен, но пока хочу быть только тренером.