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Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»

сегодня, 04:42

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвёл итоги прошедшего игрового года для ПСЖ и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

К сожалению, в этом сезоне я вновь получил травму и снова в решающий для клуба момент. Я очень хорошо чувствовал себя на поле, команда была сильна, набрала отличную форму и с каждым матчем играла всё лучше. Но, к сожалению, я не смог помочь своим одноклубникам. Это расстроило меня, но нужно двигаться дальше.

В этом сезоне главной целью клуба и команды была Лига чемпионов. Поэтому, конечно, этот вылет стал ударом для всех нас. 

Мы должны проанализировать этот сезон, чтобы понять, что нужно изменить в индивидуальном и общем аспектах. Это наш долг. И я уверен, что в следующем сезоне мы вернёмся сильнее.

Недавно СМИ сообщили о том, что Неймар не хочет выступать за ПСЖ и попросил своего отца помочь ему с возвращением в «Барселону».

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95-shishani-95
95-shishani-95
   79 / 710
сегодня в 05:02
Барса предлагает 100 млн евро и Коутиньо за Неймара?
😂😂😂
Т.е. продали за 222, и теперь хотят вернуть за 150(100млн +50 (красная цена за Коу, по нынешним ценам)? Владелец ПСЖ не даст вот так вот развести себя.
Хотя, с другой стороны, Неймар стал хрустальным, а Коутиньо может играть лучше, если дать свободу от работы на статистику меськи
cska plus
cska plus
   6 / 710
сегодня в 04:58
Ахахах! Эту петрушку ждут барсуки а он заявляет, что продолжит плакать и по полю валяться в псж.
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