Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвёл итоги прошедшего игрового года для ПСЖ и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

К сожалению, в этом сезоне я вновь получил травму и снова в решающий для клуба момент. Я очень хорошо чувствовал себя на поле, команда была сильна, набрала отличную форму и с каждым матчем играла всё лучше. Но, к сожалению, я не смог помочь своим одноклубникам. Это расстроило меня, но нужно двигаться дальше.

В этом сезоне главной целью клуба и команды была Лига чемпионов. Поэтому, конечно, этот вылет стал ударом для всех нас.

Мы должны проанализировать этот сезон, чтобы понять, что нужно изменить в индивидуальном и общем аспектах. Это наш долг. И я уверен, что в следующем сезоне мы вернёмся сильнее.