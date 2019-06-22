Неймар: «Уверен, мы с ПСЖ будем сильнее в следующем сезоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвёл итоги прошедшего игрового года для ПСЖ и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
К сожалению, в этом сезоне я вновь получил травму и снова в решающий для клуба момент. Я очень хорошо чувствовал себя на поле, команда была сильна, набрала отличную форму и с каждым матчем играла всё лучше. Но, к сожалению, я не смог помочь своим одноклубникам. Это расстроило меня, но нужно двигаться дальше.
В этом сезоне главной целью клуба и команды была Лига чемпионов. Поэтому, конечно, этот вылет стал ударом для всех нас.
Мы должны проанализировать этот сезон, чтобы понять, что нужно изменить в индивидуальном и общем аспектах. Это наш долг. И я уверен, что в следующем сезоне мы вернёмся сильнее.
Недавно СМИ сообщили о том, что Неймар не хочет выступать за ПСЖ и попросил своего отца помочь ему с возвращением в «Барселону».
😂😂😂
Т.е. продали за 222, и теперь хотят вернуть за 150(100млн +50 (красная цена за Коу, по нынешним ценам)? Владелец ПСЖ не даст вот так вот развести себя.
Хотя, с другой стороны, Неймар стал хрустальным, а Коутиньо может играть лучше, если дать свободу от работы на статистику меськи
😂😂😂
Т.е. продали за 222, и теперь хотят вернуть за 150(100млн +50 (красная цена за Коу, по нынешним ценам)? Владелец ПСЖ не даст вот так вот развести себя.
Хотя, с другой стороны, Неймар стал хрустальным, а Коутиньо может играть лучше, если дать свободу от работы на статистику меськи