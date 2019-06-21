Мальфатти: «Глушаков и Комбаров получили от футбола больше, чем заслужили»

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти прокомментировал уход из команды Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.
Это два обычных игрока, получивших от футбола гораздо больше, чем того заслуживали. За свою карьеру они что-то выиграли только благодаря Массимо Каррере. В ином случае они просто закончили бы с футболом вообще без единого титула.
Целых 20 ТТД насчитал ))) Дмитрий Комбаров - статистика
Dmitri Kombarov
Игры13 Голы1 Голевые передачи–
Ты меня не переубедишь , а я тебя ! Им хорошо , развели 8 Федуна , а сейчас в Сочи рванут своим ОПГ !
Целых 20 ТТД насчитал ))) Дмитрий Комбаров - статистика
Dmitri Kombarov
Игры13 Голы1 Голевые передачи–
Ты меня не переубедишь , а я тебя ! Им хорошо , развели 8 Федуна , а сейчас в Сочи рванут своим ОПГ !