Мальфатти: «Глушаков и Комбаров получили от футбола больше, чем заслужили»

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти прокомментировал уход из команды и .

Это два обычных игрока, получивших от футбола гораздо больше, чем того заслуживали. За свою карьеру они что-то выиграли только благодаря Массимо Каррере. В ином случае они просто закончили бы с футболом вообще без единого титула.