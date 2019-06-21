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Мальфатти: «Глушаков и Комбаров получили от футбола больше, чем заслужили»

сегодня, 13:54

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти прокомментировал уход из команды Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

Это два обычных игрока, получивших от футбола гораздо больше, чем того заслуживали. За свою карьеру они что-то выиграли только благодаря Массимо Каррере. В ином случае они просто закончили бы с футболом вообще без единого титула.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответил 25процентный клоун
   50 / 697
сегодня в 15:24
Фернандес,Кришито выше?))) чем?)) Комбаров за сезон 20 результативных действий ,этим ребятам такое не снилось
Слышь , ты не Саня Бубнов ли под ником клоуна))) ???Все хорош мне мне в уши дуть !
Целых 20 ТТД насчитал ))) Дмитрий Комбаров - статистика
Dmitri Kombarov
Игры13 Голы1 Голевые передачи–

Ты меня не переубедишь , а я тебя ! Им хорошо , развели 8 Федуна , а сейчас в Сочи рванут своим ОПГ !
25процентный клоун
25процентный клоун ответил STVA 1
   2 / 697
сегодня в 15:12
Фернандес,Кришито выше?))) чем?)) Комбаров за сезон 20 результативных действий ,этим ребятам такое не снилось
STVA 1
STVA 1 ответил 25процентный клоун
   50 / 697
сегодня в 15:03
нет,просто мое мнение ,что это выдающиеся игроки на фоне нашего никудышного футбола последних 10 лет,и они это доказали ,глянь стату Комбарова в лучшие его годы,а то опять скажешь что я пустослов,там отдыхает Кришито,Фернандес и прочие латерали
Я не говорил что ты пустослов , не наговаривай пожалуйста , а просто сказал , что ты считаешь своё мнение единственным верным ! Мне не нужна его стата в лучшие годы . Я говорю про нынешнее время и вспомни сколько Комбаров привез и сколько Глушак недобежал и пешком ходил по полю ! И называть их ВЫДАЮЩИМИСЯ игроками , прости но это бред!!! Но это моё мнение ! Тот же Кришито или Фернандес на голову выше Димы Навесова . Средние игроки , не более!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 697
сегодня в 14:48
С лимитом на легионеров все российские футболисты получают больше, чем заслуживают. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил STVA 1
   2 / 697
сегодня в 14:46
нет,просто мое мнение ,что это выдающиеся игроки на фоне нашего никудышного футбола последних 10 лет,и они это доказали ,глянь стату Комбарова в лучшие его годы,а то опять скажешь что я пустослов,там отдыхает Кришито,Фернандес и прочие латерали
Akvarel
Akvarel
   54 / 697
сегодня в 14:44
Никакой отдачи от свиных, получают больше всех в РПЛ, а позорятся на весь мир.
parallels
parallels
   15 / 697
сегодня в 14:38
стыдно за спартак)
ДСА
ДСА
   105 / 697
сегодня в 14:37
Спасибо Кокорину и Мамаеву: всех научили уму-разуму.
STVA 1
STVA 1 ответил 25процентный клоун
   50 / 697
сегодня в 14:32
что он правильно сказал? а паредас в этом году благадоря манчини выиграл два титула?)))))) жжешь
То что Глушак с Димой посредственные игроки ((( Разве нет? И оправдываться перед тобой мне в лом! Я же забыл , ты же считаешь своё мнение , истиной во всех инстанциях !
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 14:28
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 697
    сегодня в 14:23
    это Каррера возможно получил больше ,благодаря Глушакову,но удачи Массимо
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил STVA 1
       2 / 697
    сегодня в 14:22
    что он правильно сказал? а паредас в этом году благадоря манчини выиграл два титула?)))))) жжешь
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 697
    сегодня в 14:20
    вот г...он
    Байкал-38
    Байкал-38
       26 / 697
    сегодня в 14:08
    Вроде сказал мало, но зато всё по делу!
    cska plus
    cska plus ответил Юрий Сенатов 1
       6 / 697
    сегодня в 14:07
    Несмотря на нейтральное отношение к "Спартаку", хочется спросить у бывшего тренера, а какое, собственно, ему дело до футболистов, которых он в настоящее время не тренирует? Захотел еще капельку яда впрыснуть в ПОКА еще безжизненное тело команды?
    Нет, такие как нобель-шнобель ходят задают вопросы а он напрягся и попытался вспомнить а потом сказал как есть.
    cska plus
    cska plus
       6 / 697
    сегодня в 14:04
    Красавчик Атилла, старичок рейнгольд в ужасе, ждём от него ответки.
    STVA 1
    STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
       50 / 697
    сегодня в 14:02
    Несмотря на нейтральное отношение к "Спартаку", хочется спросить у бывшего тренера, а какое, собственно, ему дело до футболистов, которых он в настоящее время не тренирует? Захотел еще капельку яда впрыснуть в ПОКА еще безжизненное тело команды?
    Его спросили , он ответил . Яда они сами себе прыскают не плохо! (это я про Спартак) Ну а про них , он все правильно сказал !Про того же Комбарова , сами спартачи говорят : Дима Навесов !
    Vik_ont25
    Vik_ont25
       639 / 697
    сегодня в 14:01
    Вот это он их "приземлил" не по детски...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       97 / 697
    сегодня в 13:59
    Несмотря на нейтральное отношение к "Спартаку", хочется спросить у бывшего тренера, а какое, собственно, ему дело до футболистов, которых он в настоящее время не тренирует? Захотел еще капельку яда впрыснуть в ПОКА еще безжизненное тело команды?
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