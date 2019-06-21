Боснич: «Если Лэмпард откажет „Челси“, будет жалеть об этом до конца жизни»

Бывший вратарь «Челси» Марк Боснич уверен, что главному тренеру «Дерби Каунти» нужно соглашаться на предложение «синих», если такое действительно поступило.

Думаю, это будет отличное решение для двух сторон. На «Челси» наложен трансферный запрет, они продали своего лучшего игрока. Возможно, у них впереди трудные времена, но благодаря легенде клуба этот процесс может пройти менее болезненно. Что касается Лэмпарда, то для него это великолепный вариант.

Это работа мечты, очень немногие люди получают такие предложения. Если он останется в «Дерби» и дела у команды пойдут плохо, то Лэмпард до конца жизни будет говорить себе: «Я должен был воспользоваться этим шансом».