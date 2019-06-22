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Менотти: «Такой Аргентине не помогли бы и Кройф с Гвардиолой»

сегодня, 11:18

Бывший аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти оценил турнирное положение «альбиселесте» в Кубке Америки, где у команды одно очко после двух туров.

Здесь дело не в опытности или неопытности главного тренера Скалони. Никто из тренеров, чьи имена звучат в качестве альтернативы Скалони, не имеет опыта работы со сборными. Они возглавляли клубы, но сборная это другое. Думаю, сегодняшней Аргентине не помогли бы и Кройф с Гвардиолой.

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Все комментарии
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил NGY
   211 / 708
сегодня в 12:24
Чушь не неси. Месси не может быть балластом в любой команде. Также как и Криш, Мбаппе, Азар. Я понимаю ты влюблён в Криша, это тоже мой любимый игрок, но края то надо видеть.
NGY
NGY
   20 / 708
сегодня в 12:04
Полный бред.

До этого без Месси Аргентина дважды обыгрывает Мексику, играет вничью с Колумбией, и проигрывает лишь Бразиии с разницей в один мяч.

А тут приходит Месси, влетают Венесуэле 1-3 и Колумбии 2 мяча и еле еле уходят от поражения с Парагваем.

Если это все не эффект присутствия такого балласта как Месси, тогда что это?!
95-shishani-95
95-shishani-95
   84 / 708
сегодня в 11:53
Про Кройфа понятно.
А кто такой Гвардиола? Только и может бегать по лучшим командам своих лиг, и выигрывать внутренние турниры, а в ЛЧ после Барсы ничего не может поделать!
Artuom
Artuom
   191 / 708
сегодня в 11:50
Глупость! И тот и другой поставили бы более осмысленную игру. И не выпускали бы тех кто играет спустя рукава за сборную.
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