Менотти: «Такой Аргентине не помогли бы и Кройф с Гвардиолой»

Бывший аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти оценил турнирное положение «альбиселесте» в Кубке Америки, где у команды одно очко после двух туров.

Здесь дело не в опытности или неопытности главного тренера Скалони. Никто из тренеров, чьи имена звучат в качестве альтернативы Скалони, не имеет опыта работы со сборными. Они возглавляли клубы, но сборная это другое. Думаю, сегодняшней Аргентине не помогли бы и Кройф с Гвардиолой.