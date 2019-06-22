Менотти: «Такой Аргентине не помогли бы и Кройф с Гвардиолой»

Бывший аргентинский футболист и тренер Сесар Луис Менотти оценил турнирное положение «альбиселесте» в Кубке Америки, где у команды одно очко после двух туров.
Здесь дело не в опытности или неопытности главного тренера Скалони. Никто из тренеров, чьи имена звучат в качестве альтернативы Скалони, не имеет опыта работы со сборными. Они возглавляли клубы, но сборная это другое. Думаю, сегодняшней Аргентине не помогли бы и Кройф с Гвардиолой.
До этого без Месси Аргентина дважды обыгрывает Мексику, играет вничью с Колумбией, и проигрывает лишь Бразиии с разницей в один мяч.
А тут приходит Месси, влетают Венесуэле 1-3 и Колумбии 2 мяча и еле еле уходят от поражения с Парагваем.
Если это все не эффект присутствия такого балласта как Месси, тогда что это?!
До этого без Месси Аргентина дважды обыгрывает Мексику, играет вничью с Колумбией, и проигрывает лишь Бразиии с разницей в один мяч.
А тут приходит Месси, влетают Венесуэле 1-3 и Колумбии 2 мяча и еле еле уходят от поражения с Парагваем.
Если это все не эффект присутствия такого балласта как Месси, тогда что это?!
А кто такой Гвардиола? Только и может бегать по лучшим командам своих лиг, и выигрывать внутренние турниры, а в ЛЧ после Барсы ничего не может поделать!
А кто такой Гвардиола? Только и может бегать по лучшим командам своих лиг, и выигрывать внутренние турниры, а в ЛЧ после Барсы ничего не может поделать!