У «Реала» в следующем сезоне появится женская футбольная команда

сегодня, 13:00

Испанская пресса сообщает, что «Реал» близок к созданию женской команды, которая будет выступать в испанской лиге.

Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в создании женской команды и её участии в испанской лиге. На следующей неделе мадридский клуб планирует выкупить место в высшем дивизионе Испании у женской команды «Такон».

В испанской лиге уже представлены женские команды таких клубов, как мадридский «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Атлетик», «Валенсия», «Бетис», «Райо Вальекано», «Севилья», «Эспаньол» и «Леванте». «Реал» был основан в 1902 году, однако до сих пор не имеет женской команды.

Ранее мы сообщали, что у «Локомотива» также появится женская футбольная команда.