Сборная США установила рекорд, забив Таиланду 13 голов на женском ЧМ

сегодня, 04:14

Сборная США разгромила команду Таиланда со счётом 13:0 в матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Стоит отметить, что это рекордная разница мячей в одном матче за всю историю мужских и женских Кубков мира. Пять голов на свой счёт записала Алекс Морган.

Реймс, «Стад Огюст Делон»

США – Таиланд 13:0 (3:0)

Голы: Морган 12, Лавель 20, Хоран 32, Мьюис 50, Морган 53, Мьюис 54, Лавель 56, Морган 74, Рапино 79, Морган 81, Пью 85, Морган 87, Ллойд 90+2