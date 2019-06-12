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Сборная США установила рекорд, забив Таиланду 13 голов на женском ЧМ

сегодня, 04:14

Сборная США разгромила команду Таиланда со счётом 13:0 в матче чемпионата мира по футболу среди женщин. Стоит отметить, что это рекордная разница мячей в одном матче за всю историю мужских и женских Кубков мира. Пять голов на свой счёт записала Алекс Морган.

Реймс, «Стад Огюст Делон»

США – Таиланд 13:0 (3:0)

Голы: Морган 12, Лавель 20, Хоран 32, Мьюис 50, Морган 53, Мьюис 54, Лавель 56, Морган 74, Рапино 79, Морган 81, Пью 85, Морган 87, Ллойд 90+2

Напомним, в матче открытия женского ЧМ сборная Франция победила Южную Корею.

Сборная США установила рекорд, забив Таиланду 13 голов на женском ЧМ

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Женский футбол
Источник: FIFA.comФото: Fifa.comРедакция: Павел Молочный
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dalex83
dalex83
   317 / 760
сегодня в 04:19
Страно, но тайцы не выпустили трансов ) или наоборот трансов а-очень Газмяс )))
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