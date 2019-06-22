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«Сочи» не придает значения крупному поражению от «Спартака»

сегодня, 15:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)7 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба не придает серьезного значения крупному поражению со счетом 1:7 от «Спартака» в товарищеском матче

Посмотрели всех, кого хотели - и из старого состава, и из новичков. Определенную картину этот матч нам показал. Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать. На сегодняшний счет смотреть не нужно - впереди еще один сбор, самые важные игры будут в чемпионате.

По сути это первая игра на уровне Премьер-Лиги. Соперник сыгранный и мастеровитый, другие скорости, а команда находится под нагрузками. Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   23 / 710
сегодня в 15:37
В Сочи знают, что поддались команде с позорной историей, потому и не огорчаются. Знают, что свиньи, кроме Чертаново, больше ни у кого не выиграют.
ABir
ABir
   348 / 710
сегодня в 15:29
В официальном матче достаточно будет и 3-0
Аксинья
Аксинья
   22 / 710
сегодня в 15:28
Все правильно, подбирайте и наигровайте состав, а главное помните что вы не питерский проект, а ЛЕНИНГРАДСКАЯ КОМАНДА...
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