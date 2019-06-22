«Сочи» не придает значения крупному поражению от «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что руководство клуба не придает серьезного значения крупному поражению со счетом 1:7 от «Спартака» в товарищеском матче.

Посмотрели всех, кого хотели - и из старого состава, и из новичков. Определенную картину этот матч нам показал. Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать. На сегодняшний счет смотреть не нужно - впереди еще один сбор, самые важные игры будут в чемпионате.

По сути это первая игра на уровне Премьер-Лиги. Соперник сыгранный и мастеровитый, другие скорости, а команда находится под нагрузками. Это был спарринг, в котором каждый из тренеров преследовал свои цели. Ничего страшного не произошло.