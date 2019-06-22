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Газзаев: «Уверен, Дзагоев еще принесет пользу ЦСКА»

сегодня, 11:03

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что полузащитник команды Алан Дзагоев еще проявит себя.

Накануне «армейцы» продлили контракт с 29-летним игроком до 2021 года. При этом Дзагоев сейчас восстанавливается после травмы крестообразной связки колена. 

В последние годы, к сожалению, у Дзагоева была череда травм, поэтому в полной мере он не мог реализовать свой потенциал. Он очень опытный и высококвалифицированный футболист, и поэтому ЦСКА надеется на Алана. Когда реабилитация после тяжелейшей травмы пройдет успешно, я уверен, что он принесет пользу московскому клубу.

Сложно сейчас говорить о шансах Дзагеова поиграть в Европе. Его главная задача - восстановиться после тяжелейшей травмы и в полную силу заиграть в ЦСКА, а потом уже можно будет о чем-то говорить.

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