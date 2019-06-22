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Медведев: «Решение по Кокорину примем, когда он выйдет на свободу»

сегодня, 15:03

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что вопрос о контракте 28-летнего нападающего команды Александра Кокорина будет рассмотрен после того, как футболист выйдет на свободу.

Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   22 / 710
сегодня в 15:32
Сперва на очищение к Валере в Ростов, ну а дальше как карта ляжет...
борька
борька
   107 / 710
сегодня в 15:26
Предали парня
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   44 / 710
сегодня в 15:23
решения должны будут опираться на общепризнанные понятия
mihaluch
mihaluch
   46 / 710
сегодня в 15:15
Так уж не долго осталось.
ermak6848
ermak6848
   138 / 710
сегодня в 15:09
Весьма сказано дипломатично
( это примерно мед комиссия, далее кондиция в тактике и понижение зарплаты с учётом обстоятельств )
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