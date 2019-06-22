Медведев: «Решение по Кокорину примем, когда он выйдет на свободу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что вопрос о контракте 28-летнего нападающего команды будет рассмотрен после того, как футболист выйдет на свободу.

Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения.