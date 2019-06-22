Белоус: «„Спартак“ является игрушкой в руках Федуна»

сегодня, 10:55

Бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением об уходе из «Спартака» полузащитника .

– Последние дни активно обсуждают уход Дениса Глушакова из «Спартака». Как считаете, почему не удалось это обставить красиво? Бывший капитан уходит, а ему вслед несутся проклятия болельщиков.

– Это проблема менеджмента клуба и учредителей. На сегодняшний день «Спартак» является игрушкой в руках Федуна. Главного акционера. Но надо не только получать удовольствие от принятия решений. Я шесть лет работал с Михаилом Прохоровым в футбольном клубе «Москва». Через два года после моего прихода команда уже играла в еврокубках. Михаил Дмитриевич за шесть лет ни разу не зашел в раздевалку. Никогда не рассказывал, кого покупать. А если люди, не разбираясь в футболе, слушают того-сего и так далее, то конечно будут получаться такие вещи, как сегодня в «Спартаке».