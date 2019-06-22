«Атлетико» пропишет 350 млн евро отступных в контракте Фелиша

сегодня, 15:30

«Атлетико» практически оформил трансфер полузащитника «Бенфики» . За 19-летнего португальца «матрасники» заплатят 120 млн евро, что станет рекордом в истории клуба. На данный момент самая дорогая покупка «кольчонерос» - Тома Лемар (70 млн).

При этом «Атлетико» сразу пропишет в контракте перспективного игрока сумму отступных в размере 350 млн евро, чтобы никто не смог его так просто увести. Сейчас наибольшая клаусула у нападающих мадридцев Антуана Гризманна и Диего Косты - по 200 млн евро, однако у француза она с 1 июля упадет до 120 млн.