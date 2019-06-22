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МЮ согласился платить Де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю

сегодня, 10:29

«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить финансовые аппетиты вратаря команды Давида Де Хеа.

Ранее клуб предлагал испанцу новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю, что на 100 тысяч превышает текущий заработок голкипера, однако Де Хеа отказывался, требуя 350 тысяч. Манкунианцы изначально не хотели соглашаться на эту сумму, однако в итоге всё же сдались. Таким образом, 28-летний Де Хеа подпишет новый четырехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Действующее соглашение футболиста истекает следующим летом.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 709
сегодня в 10:50
Давид заслужил.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   444 / 709
сегодня в 10:45
обманщики.... они ему обещали 20 лямов,что бы он собирал свои манатки в Париж.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   58 / 709
сегодня в 10:39
28 лет,вроде не главный инженер и иже..и такая хорошая зарплата
интересно,какой НДФЛ в Англии и сколько он имеет "чистыми" в месяц?
karnager
karnager
   273 / 709
сегодня в 10:38
Дои, дои их, моя прелесть !
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