МЮ согласился платить Де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю

сегодня, 10:29

«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить финансовые аппетиты вратаря команды Давида Де Хеа.

Ранее клуб предлагал испанцу новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю, что на 100 тысяч превышает текущий заработок голкипера, однако Де Хеа отказывался, требуя 350 тысяч. Манкунианцы изначально не хотели соглашаться на эту сумму, однако в итоге всё же сдались. Таким образом, 28-летний Де Хеа подпишет новый четырехлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Действующее соглашение футболиста истекает следующим летом.