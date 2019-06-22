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«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

сегодня, 18:05

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport. Ранее предполагалось, что каталонцы планируют оформить трансфер одного из этих двух футболистов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ снизил цену на Неймара, поскольку французы намерены расстаться с игроком в этом межсезонье.

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил дурман
   215 / 709
сегодня в 18:42
Не понимаю зачем Гризман нужен
Как зачем? Вместо Суареса! Суарес с каждым годом играет все хуже и хуже а в ЛЧ вовсе пропал.
Гризманн играя в Атлетико где 90 все стоят у своих вором умудряется забивать 20-25 голов в чемпионате.
В Барсе он будет больше забивать.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   215 / 709
сегодня в 18:39
И это вполне возможно.
Коутиньо, Дембеле, Ракитич и + 100 млн.

Месси может быть лучшим голеодором в мире ещё максимум 2 сезона, потом он перейдёт в полузащиту, поэтому впереди нужны быстрые и техничные игроки.
Zenit_84
Zenit_84
   55 / 709
сегодня в 18:37
Запросы неплохие
STVA 1
STVA 1
   50 / 709
сегодня в 18:31
Теперь двоих ! О как !
Ros S
Ros S
сегодня в 18:31
Ну Неймар когда играет, а не отбывает номер способен на многое, Коут+100лямов идеальный вариант был бы для Барселоны, а Гризман и в правду не знаю зачем нужен, на мой взгляд он переоценен слегка, дриблинга особого нет, скорость тоже упала, голов забивает мало, ассистирует неплохо и играет на команду, но не знаю насколько его качеств хватит, чтобы заиграть в тот техничный футбол, котооый играет Барса, совсем другой футбол, чем в АТМ, Неймар в этом плане гораздо интереснее, фланг закроет однозначно. А вот Реалу Неймар подойдет врядли, футбол слегка другой у них, конечно заиграть заиграет, но примерно на том же уровне как в ПСЖ, а в Барселоне у Нея друзья, Месси оказывает на него большое влияние, поэтому думаю там он себя проявит в большей степени.
Но все же считаю, что Ней останется в Париже и это все слухи, золотое жило Ней крепко вставил в зад Парижа и думаю вряд ли захочет его вытаскивать, да и ПСЖ вряд ли его даже за 200 отпустит, что что, а вопрос в деньгах там не стоит, а по поводу ффп - херня это все, давно об этом говорят, тем не менее взяли из Зенита Лендро аж за 50 и еще если надо будет на 400к кого нить подпишут, так что Неймар в ПСЖ будет играть, а точнее кайфовать)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   649 / 709
сегодня в 18:28
Бухгалтера не порвёт?
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 18:25
Недавно Бармалей что-то там говорил про ФФП, ну давай удиви нас всех
Гавроша
Гавроша
   80 / 709
сегодня в 18:22
Не надо этого неймара, пусть в реал идет. Да и гризман сомнительный, лучше бы мбаппе подписали.
dimagas1
dimagas1 ответил дурман
   67 / 709
сегодня в 18:19
Не понимаю зачем Гризман нужен
Ну уж больше толку будет чем он Неймара.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 709
сегодня в 18:16
Много хотятЬ. Гыгыгы
рус фан
рус фан
   123 / 709
сегодня в 18:15
Да пускай переходят я только за, может после это го до финала ЛЧ доберутся наконец то, хотя с Вальверде вряд ли это случится.
Neymar 10
Neymar 10
   387 / 709
сегодня в 18:14
тратьтесь осторожно , шоб на мороженку еще осталось !
дурман
дурман
   163 / 709
сегодня в 18:12
Не понимаю зачем Гризман нужен
Питер Ман
Питер Ман
   43 / 709
сегодня в 18:11
А как же Квинси Промес?
dimagas1
dimagas1
   67 / 709
сегодня в 18:11
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   114 / 709
сегодня в 18:08
Еще кого))))))))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   337 / 709
сегодня в 18:08
Рожа не треснет ?
cska plus
cska plus
   7 / 709
сегодня в 18:07
Дофига чего хочет команда гномов.
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