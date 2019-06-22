«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport. Ранее предполагалось, что каталонцы планируют оформить трансфер одного из этих двух футболистов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ снизил цену на Неймара, поскольку французы намерены расстаться с игроком в этом межсезонье.
Гризманн играя в Атлетико где 90 все стоят у своих вором умудряется забивать 20-25 голов в чемпионате.
В Барсе он будет больше забивать.
Гризманн играя в Атлетико где 90 все стоят у своих вором умудряется забивать 20-25 голов в чемпионате.
В Барсе он будет больше забивать.
Коутиньо, Дембеле, Ракитич и + 100 млн.
Месси может быть лучшим голеодором в мире ещё максимум 2 сезона, потом он перейдёт в полузащиту, поэтому впереди нужны быстрые и техничные игроки.
Коутиньо, Дембеле, Ракитич и + 100 млн.
Месси может быть лучшим голеодором в мире ещё максимум 2 сезона, потом он перейдёт в полузащиту, поэтому впереди нужны быстрые и техничные игроки.
Но все же считаю, что Ней останется в Париже и это все слухи, золотое жило Ней крепко вставил в зад Парижа и думаю вряд ли захочет его вытаскивать, да и ПСЖ вряд ли его даже за 200 отпустит, что что, а вопрос в деньгах там не стоит, а по поводу ффп - херня это все, давно об этом говорят, тем не менее взяли из Зенита Лендро аж за 50 и еще если надо будет на 400к кого нить подпишут, так что Неймар в ПСЖ будет играть, а точнее кайфовать)
Но все же считаю, что Ней останется в Париже и это все слухи, золотое жило Ней крепко вставил в зад Парижа и думаю вряд ли захочет его вытаскивать, да и ПСЖ вряд ли его даже за 200 отпустит, что что, а вопрос в деньгах там не стоит, а по поводу ффп - херня это все, давно об этом говорят, тем не менее взяли из Зенита Лендро аж за 50 и еще если надо будет на 400к кого нить подпишут, так что Неймар в ПСЖ будет играть, а точнее кайфовать)