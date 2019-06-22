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ПСЖ снизил ценник на Неймара

сегодня, 16:38

Испанские СМИ сообщают, что нападающий Неймар в ближайшее время может покинуть ПСЖ

Ходят слухи, что «Реал» и «Барселона» хотят подписать бразильского форварда. Изначально говорилось, что французский клуб хочет выручить с продажи футболиста не менее 300 миллионов евро. Однако сейчас стало известно, что парижане готовы расстаться с Неймаром за 200 млн, так как руководство клуба разочаровалась в способностях игрока, который должен был привести ПСЖ к победе в Лиге чемпионов. 

Основным камнем преткновения по-прежнему является высокая заработная плата футболиста, которая составляет 36 млн евро за сезон. 

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   240 / 709
сегодня в 17:14
Мыльный пузырь окончательно сдулся?
Igo0rek
Igo0rek ответил Kresi frok
   40 / 709
сегодня в 17:12
С каких это пор, бухгалтерия решает за сколько продавать футболиста?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 709
сегодня в 17:12
Парижане готовы в ущерб себе сбагрить этого клоуна.
3 миллиона в месяц за катание по полю? Это за гранью зла...
dimagas1
dimagas1
   68 / 709
сегодня в 17:11
Потом по бартеру будут торговать___)
КЭТиК
КЭТиК
   98 / 709
сегодня в 17:07
Нужно ещё на четверть уценить.
Kresi frok
Kresi frok ответил Artuom
   152 / 709
сегодня в 17:04
Ты ведь из бухгалтерии ПСЖ, тебе виднее))) иди гуляй)
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   467 / 709
сегодня в 17:04
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       162 / 709
    сегодня в 17:03
    Еще до перехода в барсу, говорил что ней пустышка, и кроме пива и симуляци ничего нет, а в барсе он еще стал хуже как человек сгнил.
    Kavaro
    Kavaro
       304 / 709
    сегодня в 17:00
      MESSIDGIN
      MESSIDGIN ответил Incredulous
         467 / 709
      сегодня в 16:55
      И отлично!
        Михаил Славнов
        Михаил Славнов
           41 / 709
        сегодня в 16:54
        Уценили зайчика.
        Incredulous
        Incredulous ответил BARCDJIN
           74 / 709
        сегодня в 16:52
        В Реал он непойдет...
        И отлично!
        cska plus
        cska plus
           7 / 709
        сегодня в 16:51
        Нафиг он нужен за такие бабки, чтобы валялся на поле со слезами.
        BARCDJIN
        BARCDJIN
           267 / 709
        сегодня в 16:50
        В Реал он непойдет...
        drug01
        drug01
           85 / 709
        сегодня в 16:49
        Наступит время даром отдадут....
        Artuom
        Artuom ответил Kresi frok
           144 / 709
        сегодня в 16:47
        Все равно до....я
        Ещё ниже не опустят, хотят как минимум отбить свои бабки потраченные
        Kresi frok
        Kresi frok
           152 / 709
        сегодня в 16:46
        Все равно до....я
        Barcelona_Rostov
        Barcelona_Rostov
           314 / 709
        сегодня в 16:43
        Неужели они и правда думали,что купив Неймара выиграют ЛЧ?))да и обвинять его глупо,он вообще травмирован был...
        No pupsiks
        No pupsiks
           22 / 709
        сегодня в 16:40
        Где 200, там и 100.
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