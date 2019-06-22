ПСЖ снизил ценник на Неймара

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Испанские СМИ сообщают, что нападающий Неймар в ближайшее время может покинуть ПСЖ .

Ходят слухи, что «Реал» и «Барселона» хотят подписать бразильского форварда. Изначально говорилось, что французский клуб хочет выручить с продажи футболиста не менее 300 миллионов евро. Однако сейчас стало известно, что парижане готовы расстаться с Неймаром за 200 млн, так как руководство клуба разочаровалась в способностях игрока, который должен был привести ПСЖ к победе в Лиге чемпионов.

Основным камнем преткновения по-прежнему является высокая заработная плата футболиста, которая составляет 36 млн евро за сезон.