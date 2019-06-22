Дзагоев: «Впервые за всё время переговоры с ЦСКА были долгими»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал свое продление контракта с «красно-синими».

Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два сезона.

Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА — обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.

Здоровье? Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.

В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно — без борьбы.