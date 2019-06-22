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Дзагоев: «Впервые за всё время переговоры с ЦСКА были долгими»

сегодня, 16:14

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свое продление контракта с «красно-синими».

Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два сезона.

Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА — обычно мы обо всем договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол.

Здоровье? Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает — это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.

В Москве пока работаю по немецкой программе. Если все будет хорошо, по моим прогнозам с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно — без борьбы.

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Все комментарии
GreeM
GreeM
   31 / 709
сегодня в 17:03
Повезло, что вообще продлили контракт.
oFANATo
oFANATo
   58 / 709
сегодня в 16:58
И вот я радуюсь этой новости так же как покупке Николы))
Надеюсь это последняя болячка и этот дуэт пошумит и в Европе и на наших аренах
Союзник противников
Союзник противников
   70 / 709
сегодня в 16:49
Неужели договаривались дольше,чем продлилось твоё пребывание на поле в прошедшем сезоне? Не приходится удивляться этому,как и сомнениям руководства клуба в его дееспособности.
Великолепный
Великолепный
   39 / 709
сегодня в 16:46
Kresi frok
Kresi frok
   152 / 709
сегодня в 16:39
гинор понимает, что от дзогоева толку мало! Это как бородавка, вроде и лишняя, но родная...
STVA 1
STVA 1
   50 / 709
сегодня в 16:23
Здоровья . Умный игрок ,, но травматичный .
Свинодел
Свинодел
   56 / 709
сегодня в 16:20
И толку никого, и выкинуть жалко.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   211 / 709
сегодня в 16:18
Естественно что долго, когда не играешь , а только лечишься все время.
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