Дзагоев признался, что им интересовались европейские команды

Полузащитник ЦСКА , который недавно продлил контракт с клубом, признался, что получал много предложений от других команд.

Сколько раз звонили? Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА . Сейчас все мои мысли здесь. Да в принципе они всегда и были здесь.