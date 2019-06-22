Дзагоев признался, что им интересовались европейские команды

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который недавно продлил контракт с клубом, признался, что получал много предложений от других команд.
Сколько раз звонили? Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да в принципе они всегда и были здесь.
Во как!
Во как!
Дзага ЦСКА твой дом
Поправляйся скорей
И удачи в продолжение карьеры
за ЦСКА
Дзага ЦСКА твой дом
Поправляйся скорей
И удачи в продолжение карьеры
за ЦСКА