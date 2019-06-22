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Дзагоев признался, что им интересовались европейские команды

сегодня, 16:30

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который недавно продлил контракт с клубом, признался, что получал много предложений от других команд.

Сколько раз звонили? Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причем из хороших европейских клубов. После нее, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да в принципе они всегда и были здесь.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 709
сегодня в 17:08
Надо долечиться и помогать команде.
oFANATo
oFANATo ответил Leha-ha50
   58 / 709
сегодня в 17:07
Звонили - вполне допускаю !!! Но это были пранкеры : Вован и Лексус!!!
Да же после травмы Алана на сайте фанатов "Бордо" в голосовании за потенциальных новичков Дзагоев обошел Марио Балотелли и Гари Кэхилла?
Во как!
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 709
сегодня в 17:07
Кто Лех или какой нить истамбул, Или Еще от кого там кони вылетели, стока трену, Интересно он сам в это верит? Кому это бревно нужно, тем более конский брак, сколько у них не покупали один брак и шлак. А после головкина думаю вообще никто не захочет иметь с ними дела
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 709
сегодня в 17:05
Звонили - вполне допускаю !!! Но это были пранкеры : Вован и Лексус!!!
Великолепный
Великолепный
   39 / 709
сегодня в 16:52
Хорошо там где нас нет
Дзага ЦСКА твой дом
Поправляйся скорей
И удачи в продолжение карьеры
за ЦСКА
tolctoy
tolctoy
   180 / 709
сегодня в 16:51
Скорее всего звонили из-за границы московской кольцевой дороги.Мухосранска или Усть61юйска.
Союзник противников
Союзник противников
   70 / 709
сегодня в 16:46
"Признался под пытками...".Кончай трындеть,а то опять на поле выйдешь на 20 минут.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   464 / 709
сегодня в 16:45
когда в форме Дзага, Головин в запасе, прост посл травмы не все в него верят :(
Аксинья
Аксинья
   23 / 709
сегодня в 16:38
Алан хороший игрок, но для Европы излишне хрустален...
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 16:38
Скорее всего, звонили из Монако.
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