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Орлов против перехода Кудряшова в «Зенит»

сегодня, 14:37

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил против перехода в «Зенит» защитника сборной России Федора Кудряшова.

Кудряшов хороший футболист, он игрок сборной. Но все-таки он сейчас в Турции играл. Я думаю, уже не надо перегружать возрастом нашу защиту. У нас и так там… С возрастом защитников у нас как-то очень высокие показатели.

Я все-таки считаю, что надо нам молодых. Сейчас взяли Прохина на сбор — центральный защитник, вырос в городе Кириши, замечательный парень, уже за сборную страны играет, признан лучшим игроком в последнем турнире. Надо опираться на своих. Лучше воспитывать своих сейчас молодых.

А Кудряшов? Ну, возьмем его, предположим, ну отыграет он год-два, а дальше? Нужна же перспектива какая-то. А потом опять кого-то приглашать? Нет, путь должен быть немножко другой.

Конечно, должны быть точечные приглашения, но это должны быть игроки, которые будут обучать футболу — как Халк, как Витсель, как Кришито. Они обучать должны, находясь на футбольном поле, своих партнеров. Невольно. Они передают опыт. Вот так надо приглашать. А Кудряшов? Я не вижу логики в этом.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Leha-ha50
   115 / 674
сегодня в 15:34
Про Кришито Гена загнул. Кришито плотно сидел на лавке , был очень не доволен своим положением, собирался уходить и понять его можно было. Только тогда его стали выпускать чаще и в итоге парень стал незаменим и доигрался до капитана, задвинув Жиркова в глубокий запас.
Итог - это самое важное. Когда заслужил, тогда и стал капитаном. Многие так и не могут заслужить место в Зените, хотя на сторонке и выделяются.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 674
сегодня в 15:33
Не нужен Кудряшов со спартаковским прошлым. Попорченный товар. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   47 / 674
сегодня в 15:27
Верной дорогой идете товарищи- господа. Игрушка должна быть старая, но любимая😁
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 674
сегодня в 15:11
Про Кришито Гена загнул. Кришито плотно сидел на лавке , был очень не доволен своим положением, собирался уходить и понять его можно было. Только тогда его стали выпускать чаще и в итоге парень стал незаменим и доигрался до капитана, задвинув Жиркова в глубокий запас.
cska plus
cska plus
   4 / 674
сегодня в 14:46
    mihaluch
    mihaluch
       42 / 674
    сегодня в 14:42
    Орлов тут прав, зачем перегружать команду возрастными футболистами.
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