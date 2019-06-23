Орлов против перехода Кудряшова в «Зенит»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил против перехода в «Зенит» защитника сборной России .

Кудряшов хороший футболист, он игрок сборной. Но все-таки он сейчас в Турции играл. Я думаю, уже не надо перегружать возрастом нашу защиту. У нас и так там… С возрастом защитников у нас как-то очень высокие показатели.

Я все-таки считаю, что надо нам молодых. Сейчас взяли Прохина на сбор — центральный защитник, вырос в городе Кириши, замечательный парень, уже за сборную страны играет, признан лучшим игроком в последнем турнире. Надо опираться на своих. Лучше воспитывать своих сейчас молодых.

А Кудряшов? Ну, возьмем его, предположим, ну отыграет он год-два, а дальше? Нужна же перспектива какая-то. А потом опять кого-то приглашать? Нет, путь должен быть немножко другой.

Конечно, должны быть точечные приглашения, но это должны быть игроки, которые будут обучать футболу — как Халк, как Витсель, как Кришито. Они обучать должны, находясь на футбольном поле, своих партнеров. Невольно. Они передают опыт. Вот так надо приглашать. А Кудряшов? Я не вижу логики в этом.