«Байер» не проиграл «Роме» и сыграет в финале Лиги Европы

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вчера, 23:59

«Байер» и «Рома» сыграли вничью в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы (2:2, в первой игре счет 2:0).

У гостей дважды с пенальти отличился Леандро Паредес (43-я и 66-я минута). Автогол Джанлуки Манчини на 82-й сократил разрыв в счете, а на 90+7-й отметился Йосип Станишич.

В финале «Байер» сыграет с «Аталантой» 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».