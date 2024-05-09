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«Байер» не проиграл «Роме» и сыграет в финале Лиги Европы

вчера, 23:59
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Байер» и «Рома» сыграли вничью в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы (2:2, в первой игре счет 2:0).

У гостей дважды с пенальти отличился Леандро Паредес (43-я и 66-я минута). Автогол Джанлуки Манчини на 82-й сократил разрыв в счете, а на 90+7-й отметился Йосип Станишич.

В финале «Байер» сыграет с «Аталантой» 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:14
Как они это делают
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
А я разве не то же предлагаю ?!
Телегу впереди лошади тут ставят те, которые пишут как бы Байер щас круто всем крутил хвост в ЛЧ, будь он на месте Баварии. Могу с лёгкостью ссылку на подобные тексты выложить, которых не один, не два и не десять. Делать этого, естесно, не буду, - не для выясняловки чат тутошний.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:34
По поводу "брони" немцев. Давайте не будем ставить телегу впереди лошади. Мы с вами не знаем, что будет через час (хотя я знаю - пойду на огород крыть теплицу), а загадывать, что будет в будущем, - дело неблагодарное. Будет день - будет пища; начнётся новый сезон, и мы с вами увидим, сохранил ли "Байер" свои превосходные качества. Я бы пожелал ему этого.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:25, ред.
Нет, Юра. Залезть на Олимп намного проще, чем там удержаться. Поэтому в контексте разговора о топовости клуба, такие мимолётные взлёты не канают.
Здесь как вести под венец невесту - думать надо не только о том, какая она сейчас..., но и какой она будет потом - при других обстоятельствах (утрирую, но посыл, думаю, ты понял).

Что до удовольствия... Да, получил. Алонсо молодец, как и команда. Но раздутой эйфории больше, чем реальности. Виктор всё правильно изложил - броню Леверкузена проверит на прочность ЛЧ, и вот там всё и проясниться. Потянет там Байер - прекрасно, возьму свои слова обратно...,а нет, тогда Упс.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:17, ред.
Предлагаю вам смотреть на сегодняшний "Байер" и его отличную игру в этом сезоне и в чемпионате, и в ЛЕ без всяких "бы". Разве вы не получили удовольствие от неё ? Признайтесь, что получили, как и я.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:13, ред.
Макс, это уже высшая математика. Попроще бери. Разве только его они не знают? Большинство из пишущих понятия не имеют о легендарном противостоянии Юве-Милан в нулевых. А фамилию Бати-гол знают только из интернета. Да разве только это...

Я видел матчи Байера в Бундесе и могу сказать, что у команды дофига проблем, как в организации игры, так и в построении. Особенно, это было видно в игре со Штутгартом в кубке, где гости переигрывали Байер во всех компонентах игры!!! Ладно, посмотрим.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:01, ред.
Здорова.
Спроси тут у рукоплещущих Байеру... кого сейчас тренирует Клаудио Раньери - 90% будут не в теме..., а некоторые - те, кто смотрит футбол не более 5 лет, так и вообще о таком не знают.

Байеру фартит. Попался бы он Баварии не в период психоза тамошнего руководства, а сейчас (!), когда Мюнхен разогнался, вышвырнул Арсенал и играл на равных (вкупе по 2-м матчам) с самим Реалом..., я бы посмотрел на "камбэки" Леверкузена и его беспроигрышную серию.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:56
Приветище, Дружище!!!
Вот я и говорю. Да ещё Рома, отставшая от Интера в Серии А на 30 очков. Ну, а что- вполне достойные соперники... Жаль, жаль, что Ливер вылетел! Ну, посмотрим на Аталанту, хотя и эта команда, точно не топ.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:48
Карабах. Это был Карабах, Вить. Матч легендарный во всех смыслах.
Интерес
Интерес
сегодня в 09:32
На лугу пасётся клин журавлей с коровой,
пейте,братцы,аспирин-будете здоровы.
Capral
Capral
сегодня в 09:29
Читаю восторженные комменты пользователей и при этом задаюсь вопросом: а, с кем, из топовых команд, Байер играл и проигрывая 0:2 уходил от поражения? И, с кем, вообще, играл в этом сезоне Байер, чтобы так воспевать эту команду? Я таких соперников не помню... Очень жаль, что вылетел Ливерпуль. Это, пожалуй, единственный топ, с которым Байер мог сыграть в сезоне, и на фоне которого, можно было бы проверить силу фармацевтов.

Никаким образом не умоляя достоинств Байера и его тренера, но все же, только игры с сильными командами проверяется качество игры. Посмотрим на Байер в ЛЧ, и не на групповой турнир, а на ПО, где, команды будут посильнее, тогда и выводы будем делать... Леверкузен показывает симпатичный, агрессивный футбол, но и слабых мест у команды хватает. Вобщим, поглядим.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:31
Байеру в этом году просто прёт сколько игр он уходил от проигрыша так не везёт в этом году никому да и вообще трудно вспомнить такое
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:56
такое чувство что все судьи мира хотят продлить эту беспроигрышную серию. уже штук 5 последних матчей байер сравнивает счет на 6+ добавленной минуте
44gqq886e4k2
44gqq886e4k2
сегодня в 07:25
Главное что не проиграли, уникальную серию свою продолжили,заслужили финал
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:19
Тут даже нечего это комментировать. Магия высшей степени.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:14, ред.
Секрет прост. Алонсо научился также бровь приподымать. Взгляни на фото.
Вот она - магия!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:11
А Байер и не должен был проиграть по игре!Но мог бы
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:07, ред.
И снава Байер всей обманул)
Я балдею от этого Байера, зачем они вообще выходят играть аесь матч?! Пусть сидят, пивас попивают, а на 80-й минуте выдут и забьют столько,сколько нужно для того чтобы не проиграть)))!!!
Алонсо учился у многих тренеров играя под их крылом, и у Анчи он научился не сдаваться)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:51
Колдовство еще работает....опять 97-я минута Байера....
Мяучелo
Мяучелo
сегодня в 05:59
С детства за Байер! ))
salleeh
salleeh
сегодня в 02:12
Разочарование которое доставила Бавария, компенсирует своей великолепной игрой Байер… Алонсо является ярким примером того, что хорошего тренера нужно выбирать из бывших хороших футболистов. Реально за него рад и если сохранят нынешний состав, а ещё лучше если и усилятся, то будет очень интересно посмотреть на Байер в Лиге Чемпионов в следующем году…
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:49
Байер - это команда с характером. Сколько они уже таких матчей в этом сезоне вытащили в добавленное время?! Молодцы, играют до конца. Финал должен получиться интересным с Аталантой, обе команды атакующие и могут подарить зрителям веселый матч.
Capral
Capral
сегодня в 00:45
Сенатов, а какую Барсу и какого года напомнил тебе Байер, позволь осведомиться?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:35, ред.
Посмотрел комменты и не нашёл двух местных "знатоков" Ромы - почитателей Де Росси, которые тут буквально 2 недели назад трубили о гениальности его тренерского начала..., попутно выливая помои на Моуриньо, который этих римских бездарей в прошлом году в финал ЛЕ вывел.
Ау, ребята, где вы ? Что напишите по Де Росси на сей раз ?!
Пепс
Пепс ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Да и пофигу )) Всегда нравился игрок Хаби Алонсо, его так все называли, не хочу менять привычное)))) А сейчас и тренер 👍👍👍
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:28
Физически Байер уже выдохся, но финал немцы могут выиграть чисто на эмоциях.. Всё таки Рома куда серьезнее Аталанты была.
Capral
Capral ответ pvcf9gg5t366 (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
А по радиоточке не видно слабых зон...)))
zdeniss
zdeniss
сегодня в 00:24
Заговоренные…
pvcf9gg5t366
pvcf9gg5t366 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Какие слабые зоны? Две пенки? Особенно вторая, игрок закрывал лицо рукой
23hkv9a6hyef
23hkv9a6hyef
сегодня в 00:23
Если байер выиграет требл и пройдет без поражения, то достоин на звание команды года, даже если реал выиграет лч.
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