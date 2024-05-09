«Байер» не проиграл «Роме» и сыграет в финале Лиги Европы

«Байер» и «Рома» сыграли вничью в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы (2:2, в первой игре счет 2:0).
У гостей дважды с пенальти отличился Леандро Паредес (43-я и 66-я минута). Автогол Джанлуки Манчини на 82-й сократил разрыв в счете, а на 90+7-й отметился Йосип Станишич.
В финале «Байер» сыграет с «Аталантой» 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».
Немцы были острее, надежнее, но ВАР… Честно, после его введения, футбол стал менее зрелищным, часто вообще превращается в абсурд.
Что касается Байера, то ждем очередных побед - они круты, что бы кто не говорил.
Немцы были острее, надежнее, но ВАР… Честно, после его введения, футбол стал менее зрелищным, часто вообще превращается в абсурд.
Что касается Байера, то ждем очередных побед - они круты, что бы кто не говорил.
Хаби станет человеком года в Леверкузене))
Хаби станет человеком года в Леверкузене))