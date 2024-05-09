«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

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вчера, 23:52

«Аталанта» крупно обыграла «Марсель» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы (3:0, в первой игре счет 1:1).

Адемола Лукман открыл счет на 30-й минуте, Маттео Руджери на 52-й удвоил преимущество команды, а на 90+5-й отличился Эль-Билаль Туре.

Хавбек команды из Италии Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте.

В финале «Аталанта» 22 мая сыграет с «Байером».