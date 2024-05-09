«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

«Аталанта» крупно обыграла «Марсель» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы (3:0, в первой игре счет 1:1).
Адемола Лукман открыл счет на 30-й минуте, Маттео Руджери на 52-й удвоил преимущество команды, а на 90+5-й отличился Эль-Билаль Туре.
Хавбек команды из Италии Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте.
В финале «Аталанта» 22 мая сыграет с «Байером».
Не думаю, что "Байер" является таким уж однозначным фаворитом в будущем финальном матче. Это - Кубок. А в кубковых матчах всякое бывает, а уже тем более в финале Кубка, где фаворитов нет и "Аталанта" способна при должном настрое одолеть "Байер". К тому же, "фактор удачи" в футболе тоже имеет немалое значение.
Не думаю, что "Байер" является таким уж однозначным фаворитом в будущем финальном матче. Это - Кубок. А в кубковых матчах всякое бывает, а уже тем более в финале Кубка, где фаворитов нет и "Аталанта" способна при должном настрое одолеть "Байер". К тому же, "фактор удачи" в футболе тоже имеет немалое значение.
чем Рома пройти в финал ЛЕ.
банда Хави Алонсо вместо затяжки времени, валяний на газоне, нытья с судьей бегут в атаку и сравнивают счет!
Браво!
у Аталанты Гасперини нет шансов, увы.
этот Байер сильнее даже проклятия Бенфики Белла Гутмана.
не потому что Аталанта откровенно слабей Байера))
все из за хаоса с календарем.
12 Рома
15 финал Кубка с Ювентусом
19 Лечче
22 финал ЛЕ с Байером
26 Торино (день последнего тура серии А).
Аталанта в борьбе за топ-6, лигочемпионской гонке.
каждое очко на вес золото.
чем Рома пройти в финал ЛЕ.
банда Хави Алонсо вместо затяжки времени, валяний на газоне, нытья с судьей бегут в атаку и сравнивают счет!
Браво!
у Аталанты Гасперини нет шансов, увы.
этот Байер сильнее даже проклятия Бенфики Белла Гутмана.
не потому что Аталанта откровенно слабей Байера))
все из за хаоса с календарем.
12 Рома
15 финал Кубка с Ювентусом
19 Лечче
22 финал ЛЕ с Байером
26 Торино (день последнего тура серии А).
Аталанта в борьбе за топ-6, лигочемпионской гонке.
каждое очко на вес золото.