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«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы

вчера, 23:52
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Аталанта» крупно обыграла «Марсель» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы (3:0, в первой игре счет 1:1).

Адемола Лукман открыл счет на 30-й минуте, Маттео Руджери на 52-й удвоил преимущество команды, а на 90+5-й отличился Эль-Билаль Туре.

Хавбек команды из Италии Алексей Миранчук вышел на замену на 55-й минуте.

В финале «Аталанта» 22 мая сыграет с «Байером».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт france24.com
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:09
Аталанту с победой и выходом в финал ЛЕ !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:23
Ну, что сказать, просто молодцы! "Аталанта" практически катком прошлась по "Марселю" и заслуженно вышла в финал ЛЕ, где сразится с "Байером"
Не думаю, что "Байер" является таким уж однозначным фаворитом в будущем финальном матче. Это - Кубок. А в кубковых матчах всякое бывает, а уже тем более в финале Кубка, где фаворитов нет и "Аталанта" способна при должном настрое одолеть "Байер". К тому же, "фактор удачи" в футболе тоже имеет немалое значение.
thksxb7vnfe7
thksxb7vnfe7
сегодня в 02:24
У кого нервы крепче тот и возьмёт кубок и путевку в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:24
Байер в конце больше хотел продлить беспроигрышную серию,
чем Рома пройти в финал ЛЕ.
банда Хави Алонсо вместо затяжки времени, валяний на газоне, нытья с судьей бегут в атаку и сравнивают счет!
Браво!
у Аталанты Гасперини нет шансов, увы.
этот Байер сильнее даже проклятия Бенфики Белла Гутмана.
не потому что Аталанта откровенно слабей Байера))
все из за хаоса с календарем.
12 Рома
15 финал Кубка с Ювентусом
19 Лечче
22 финал ЛЕ с Байером
26 Торино (день последнего тура серии А).
Аталанта в борьбе за топ-6, лигочемпионской гонке.
каждое очко на вес золото.
ABir
ABir
сегодня в 00:09
Байер не даст Аталанте КЕ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:00
Остался 1 шаг, но самый сложный
Гость
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