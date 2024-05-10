Тренер «Ариса»: «Если Кокорин не в идеальных кондициях, то он не помощник»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.
В идеальных кондициях Кокорин — очень важный футболист для «Ариса». То, каким он был большую часть сезона, — этого недостаточно, он сам это прекрасно понимает. Мы с Кокориным в прекрасных отношениях. Я ему это не раз говорил. Можно понять меня как главного тренера. И команда это чувствует: если Кокорин не в идеальных кондициях, то он не помощник. Если он в таком состоянии, в котором был в прошлом году, тогда Кокорин фантастический игрок!
Надеюсь, что эта стабильность будет. Как я вижу на данный момент, Кокорин хочет в следующем году ещё раз всем доказать. Он знает, что этот год был не так успешен для него и команды. Ожидаем большего. Надеюсь, что он подтвердит это на поле.
В текущем сезоне Кокорин провёл 32 матча во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 2 результативные передачи и получил 9 жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин останется в «Арисе».
Одно результативное действие за три игры не так уж и плохо для этой команды)
Одно результативное действие за три игры не так уж и плохо для этой команды)
Ну, значит, какоха весь сезон не в кондициях, потому что за 32 выхода на поле (почти 1900мин) у него всего 8 шаров на топе атаки.
Ну, значит, какоха весь сезон не в кондициях, потому что за 32 выхода на поле (почти 1900мин) у него всего 8 шаров на топе атаки.