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Тренер «Ариса»: «Если Кокорин не в идеальных кондициях, то он не помощник»

10 мая 2024, 10:20

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил игру нападающего кипрского клуба Александра Кокорина.

В идеальных кондициях Кокорин — очень важный футболист для «Ариса». То, каким он был большую часть сезона, — этого недостаточно, он сам это прекрасно понимает. Мы с Кокориным в прекрасных отношениях. Я ему это не раз говорил. Можно понять меня как главного тренера. И команда это чувствует: если Кокорин не в идеальных кондициях, то он не помощник. Если он в таком состоянии, в котором был в прошлом году, тогда Кокорин фантастический игрок!

Надеюсь, что эта стабильность будет. Как я вижу на данный момент, Кокорин хочет в следующем году ещё раз всем доказать. Он знает, что этот год был не так успешен для него и команды. Ожидаем большего. Надеюсь, что он подтвердит это на поле.

В текущем сезоне Кокорин провёл 32 матча во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 2 результативные передачи и получил 9 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин останется в «Арисе».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 12:03
Это вы ещё не знаете на что по большаку способен Коко!
Одно результативное действие за три игры не так уж и плохо для этой команды)
galem72
galem72
10 мая в 11:36
"...если Кокорин не в идеальных кондициях, то он не помощник..."

Ну, значит, какоха весь сезон не в кондициях, потому что за 32 выхода на поле (почти 1900мин) у него всего 8 шаров на топе атаки.
sv_1969
sv_1969
10 мая в 10:53
Это он по ходу про похмелье
lotsman
lotsman
10 мая в 10:50
Стабильности нет, неизвестно чего от него ожидать, значит надо его в отставку. Иначе может подвести в ответственный момент.)
Вещий
Вещий
10 мая в 10:42
Ну если бы Кока был стабилен, то играл бы в приличном клубе
adekvat
adekvat
10 мая в 10:39
Кокорин и стабильность слова несопоставимые. Стабильность у него только в тусовках.
2avax9u7krw9
2avax9u7krw9
10 мая в 10:36
Для Кипра и так сойдёт.
Интерес
Интерес
10 мая в 10:30
То есть,некоторые люди не меняются со взрослением,и всю жизнь от них не знаешь,чего ожидать.Зачтём за признак постоянства.
Viollator
Viollator
10 мая в 10:26
Кокоринчес красава, забивака !
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