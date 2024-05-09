Дубль Брозовича помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Ахдуд»

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вчера, 22:59

«Аль-Ахдуд» уступил клубу «Аль-Наср» в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:3).

Марцело Брозович вывел гостей вперед на 7-й минуте. Криштиану Роналду на 15-й удвоил преимущество команды. Хассан Аль-Хабаиб на 60-й отыграл один из мячей, а Сэвиур Годвин на 70-й сравнял счет. На 90+1-й Брозович оформил дубль.

После этой игры «Аль-Ахдуд» идет на 15-м месте (28 очков), «Аль-Наср» находится на 2-й строчке (77 баллов).