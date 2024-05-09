Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Дубль Брозовича помог клубу «Аль-Наср» обыграть «Аль-Ахдуд»

вчера, 22:59
Аль-АхдудЛоготип футбольный клуб Аль-Ахдуд (Наджран)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Ахдуд» уступил клубу «Аль-Наср» в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:3).

Марцело Брозович вывел гостей вперед на 7-й минуте. Криштиану Роналду на 15-й удвоил преимущество команды. Хассан Аль-Хабаиб на 60-й отыграл один из мячей, а Сэвиур Годвин на 70-й сравнял счет. На 90+1-й Брозович оформил дубль.

После этой игры «Аль-Ахдуд» идет на 15-м месте (28 очков), «Аль-Наср» находится на 2-й строчке (77 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Олимпиакос» победил «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций
Сегодня, 00:07
«Байер» не проиграл «Роме» и сыграет в финале Лиги Европы
Вчера, 23:59
«Аталанта» разгромила «Марсель» и вышла в финал Лиги Европы
Вчера, 23:52
«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
Вчера, 00:01
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и возглавило таблицу Первой лиги
08 мая
«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций
08 мая
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:37
неплохо))) должен быть в десятке на ЗМ с такой статистикой.
в 17 мая Аль-Наср принимает Аль-Хиляль.
и поздравим Аль-Хиляль с чемпионством))
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:43
На команду забивать?) с ним команда не может выйти на первое место.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:40
Красавчик Рон! Он продолжает забевать!!⚽
Baggio R.
Baggio R. ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
Какой ещё лидер?! Наср, как и Роналду, вечно второй.
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Лидер провёл успешную игру. Имея теперь 77 очков
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 