В «Рубине» опровергли слухи о возможном увольнении Рахимова

В пресс-службе казанского «Рубина» отреагировали на информацию о возможном уходе из команды главного тренера .

Ранее комментатор заявил, что в клубе есть «внутренние дрязги», а Рахимова хотят «подвинуть».

Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор.

Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идёт.