Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Рубине» опровергли слухи о возможном увольнении Рахимова

10 мая 2024, 09:17

В пресс-службе казанского «Рубина» отреагировали на информацию о возможном уходе из команды главного тренера Рашида Рахимова.

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что в клубе есть «внутренние дрязги», а Рахимова хотят «подвинуть».

Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор.

Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идёт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ташуев: «Агенты предлагали варианты. Летом планирую вернуться к работе»
10 мая
Рахимов рассказал о продлении контракта с «Рубином»
07 мая
Черчесов: «Сегодня хотелось бы работать в русскоязычной среде»
06 мая
СлухиПоявилась информация о будущем Морено в «Сочи»
06 мая
Александр Мостовой готов пройти стажировку в «Пари НН»
06 мая
Генеральный директор «Пари НН» пригласил Александра Мостового
05 мая
Все комментарии
2ur6ttnhjrjt
2ur6ttnhjrjt
10 мая в 09:45
Будет то же, что и с Краснодаром.
9fbk3fxmt47n
9fbk3fxmt47n
10 мая в 09:26
Увольнять сейчас Рахимова это будет выглядеть не логично
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 