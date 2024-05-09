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«Фрозиноне» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

вчера, 16:57
«Фрозиноне» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Интер», который состоится 10 мая 2024 года

«Фрозиноне»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интером». В сухую, забив три гола, «Чочарцы» выиграли дома у «Салернитаны» в 34-ом туре чемпионата.

5 мая «Нулёвку» раскатали на выезде «Жёлто-синие» с командой «Эмполи».

«Интер»

На сегодняшний день «Интернационале» уже оформил чемпионство досрочно. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Чёрно-синих» за последнее время. Со счётом 2:0 «Интер» в позапрошлом туре выиграл на своём поле у «Быков» из Турина.

На прошлых выходных «Чёрно-синие» в гостях уступили с минимальным счётом команде «Сассуоло».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрозиноне» – 5.00
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Интер» – 1.63
  • Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.47
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.55
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

  • Только одну победу одержали «Чочарцы» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Змеи» обыграли своих оппонентов в трёх футбольных поединках
  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

По-спортивному злые после поражения от «Сассуоло» в предстоящем матче «Змеи» порадуют победой своих поклонников. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 1.63.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Интер
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:30
Несмотря на то, что вопрос о разнице в классе между соперниками даже не стоит, ставить на победу немотивированного Интера, который уже просто ждёт отпуска, я не советую. Но и без забитого гола миланцы второй матч подряд вряд ли останутся, не по-чемпионски это как-то. Фрозиноне же ещё ведёт борьбу за выживание, и в этой самой борьбе каждое очко и каждый набранный балл для хозяев - на вес золота. Ставлю на то, что "канарейки" как минимум раз поразят ворота Интера, для которого данный поединок является простой формальностью. Мой прогноз - Обе забьют.
Гость
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