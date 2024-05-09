«Фрозиноне» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

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вчера, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Интер», который состоится 10 мая 2024 года

«Фрозиноне»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интером». В сухую, забив три гола, «Чочарцы» выиграли дома у «Салернитаны» в 34-ом туре чемпионата.

5 мая «Нулёвку» раскатали на выезде «Жёлто-синие» с командой «Эмполи».

«Интер»

На сегодняшний день «Интернационале» уже оформил чемпионство досрочно. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Чёрно-синих» за последнее время. Со счётом 2:0 «Интер» в позапрошлом туре выиграл на своём поле у «Быков» из Турина.

На прошлых выходных «Чёрно-синие» в гостях уступили с минимальным счётом команде «Сассуоло».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрозиноне» – 5.00

Ничья – 4.40

Победит «Интер» – 1.63

Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.47

Тотал голов больше 2.5 – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 – 2.35

Статистика

Только одну победу одержали «Чочарцы» в пяти крайних матчах

За такой же период «Змеи» обыграли своих оппонентов в трёх футбольных поединках

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

По-спортивному злые после поражения от «Сассуоло» в предстоящем матче «Змеи» порадуют победой своих поклонников. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Интера» с коэффициентом 1.63.