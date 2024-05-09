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«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

вчера, 15:42
«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Крылья Советов» – «Ахмат», который состоится 10 мая 2024 года

«Крылья Советов»

«Крылышки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Крыльев». Дома «нулевую ничью» раскатали «Крылья Советов» с краснодарскими «Быками» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Оренбург» выиграл у «Крылышек».

«Ахмат»

«Грозненцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают десятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зелёно-белых» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Ахмат» обыграл своих оппонентов. В рамках матча 26-го тура чемпионата России с большим счётом «Грозненцы» одержали дома победу над «Нижегородцами» (5:1).

4 мая с минимальным счётом «Зелёно-белые» выиграли на выезде у «Быков» из Краснодара.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Крылья Советов» – 2.23
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Ахмат» – 3.20
  • Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 3.80
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.82
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.98

Статистика

  • Три победы одержали «Крылышки» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Ахмат» взял верх над своими соперниками в пяти встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Вопреки мнению букмекеров, «Грозненцы» увезут три очка из Самары. Выигрышная серия «Зелёно-белых» продлится. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Ахмата» с коэффициентом 3.20.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ахмат
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:57
в ноябре в кубковом матче в Самаре грозненская команда при экс-тренере Ромащенко солидно переиграла Крыльев 3-0.
победит и завтра.
злой гений Конате))) + гол Ивана Олейникова = 2:0
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:40
В этом гостевом матче Ахмату главное не проиграть - 2Х.
shlomo
shlomo
вчера в 16:00
Самара видимо явно выдохлась и свои лучшие матчи коллектив уже провел. Сейчас более высокую мотивацию на остаток турнира явно имеет Ахмат, и коллектив который находится на серии из 4-х побед, вполне и 5-ю зацепить способен. Вот собственно и остановлюсь тут на варианте ставки: Х2. Не соглашусь с букмекерами которые достаточно большой перевес отдают тут в сторону хозяев.
Гость
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