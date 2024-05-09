«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

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вчера, 15:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Крылья Советов» – «Ахмат», который состоится 10 мая 2024 года

«Крылья Советов»

«Крылышки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Крыльев». Дома «нулевую ничью» раскатали «Крылья Советов» с краснодарскими «Быками» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Оренбург» выиграл у «Крылышек».

«Ахмат»

«Грозненцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают десятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зелёно-белых» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Ахмат» обыграл своих оппонентов. В рамках матча 26-го тура чемпионата России с большим счётом «Грозненцы» одержали дома победу над «Нижегородцами» (5:1).

4 мая с минимальным счётом «Зелёно-белые» выиграли на выезде у «Быков» из Краснодара.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 2.23

Ничья – 3.55

Победит «Ахмат» – 3.20

Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 – 1.98

Статистика

Три победы одержали «Крылышки» в десяти крайних матчах

За такой же период «Ахмат» взял верх над своими соперниками в пяти встречах

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Вопреки мнению букмекеров, «Грозненцы» увезут три очка из Самары. Выигрышная серия «Зелёно-белых» продлится. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Ахмата» с коэффициентом 3.20.