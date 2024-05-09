«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Крылья Советов» – «Ахмат», который состоится 10 мая 2024 года
«Крылья Советов»
«Крылышки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Крыльев». Дома «нулевую ничью» раскатали «Крылья Советов» с краснодарскими «Быками» в позапрошлом туре.
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Оренбург» выиграл у «Крылышек».
«Ахмат»
«Грозненцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают десятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зелёно-белых» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Ахмат» обыграл своих оппонентов. В рамках матча 26-го тура чемпионата России с большим счётом «Грозненцы» одержали дома победу над «Нижегородцами» (5:1).
4 мая с минимальным счётом «Зелёно-белые» выиграли на выезде у «Быков» из Краснодара.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крылья Советов» – 2.23
- Ничья – 3.55
- Победит «Ахмат» – 3.20
- Победит «Крылья Советов» с форой -1.5 гола – 3.80
- Тотал голов больше 2.5 – 1.82
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.98
Статистика
- Три победы одержали «Крылышки» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Ахмат» взял верх над своими соперниками в пяти встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Вопреки мнению букмекеров, «Грозненцы» увезут три очка из Самары. Выигрышная серия «Зелёно-белых» продлится. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Ахмата» с коэффициентом 3.20.
победит и завтра.
злой гений Конате))) + гол Ивана Олейникова = 2:0
победит и завтра.
злой гений Конате))) + гол Ивана Олейникова = 2:0