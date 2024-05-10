«Олимпиакос» победил «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций

«Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (2:0, в первой игре счет 4:2).
Аюб Эль-Кааби забил на 10-й и 79-й минуте.
В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» 29 мая на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.
|Олимпиакос2 : 0Астон Вилла
|Матч завершен
«Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (2:0, в первой игре счет 4:2).
Аюб Эль-Кааби забил на 10-й и 79-й минуте.
В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» 29 мая на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.
Аюб Аль-Каади просто феномен. 5 голов и вынос Виллы.
какая то передозировка чудесами)
Байер, Олимпиакос, бельгийский Юнион Сен Жиллуа, который выиграл Кубок Бельгии после перерыва в 110 лет)
еще вспомним про Болонью, Жирону, Брест, Штутгарт.
Аюб Аль-Каади просто феномен. 5 голов и вынос Виллы.
какая то передозировка чудесами)
Байер, Олимпиакос, бельгийский Юнион Сен Жиллуа, который выиграл Кубок Бельгии после перерыва в 110 лет)
еще вспомним про Болонью, Жирону, Брест, Штутгарт.