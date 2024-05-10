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«Олимпиакос» победил «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций

сегодня, 00:07
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций (2:0, в первой игре счет 4:2).

Аюб Эль-Кааби забил на 10-й и 79-й минуте.

В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» 29 мая на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:20
Можно сказать, что финал будет почти домашним для Олимпиакоса
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:42
Греки периодически зажигают, как птица Феникс из пепла....!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:43
Сделали праздник для хозяев финала. Иногда так бывает. В другие времена Астон вынес бы греков на вилах...
Вещий
Вещий
сегодня в 07:15
Молодцы, а вот от Астон Виллы не ожидал такой игры...
ABir
ABir
сегодня в 04:06
Давно не помню греков в финалах еврокубков. Молодцы олимпики!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:12
И опять этот злой гений Аюб... Впору АВ его купить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:54
Англичан надо вообще в еврокубки не пускать...стыдоба одна...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:49
Подгодали, чтобы дома при своих болельщиках...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:31
Мендилибар волшебник. 2 еврокубковых финала за год.
Аюб Аль-Каади просто феномен. 5 голов и вынос Виллы.
какая то передозировка чудесами)
Байер, Олимпиакос, бельгийский Юнион Сен Жиллуа, который выиграл Кубок Бельгии после перерыва в 110 лет)
еще вспомним про Болонью, Жирону, Брест, Штутгарт.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:11
Олимпиакос с победой и выходом в финал.
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