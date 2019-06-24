Ван Гал: «Месси должен спросить у себя, почему „Барса“ не выигрывает ЛЧ»

Экс-наставник «Барселоны» считает, что нападающий во многом сам виноват в том, что его команда не побеждает в Лиге чемпионов.

Я считаю, что нет ничего важнее, чем футболист, играющий на команду. Это проблема «Барселоны».

Думаю, Месси должен спросить у себя, как такое возможно, что он долгое время остается без трофея Лиги чемпионов. Взгляните на «Барселону». Сколько раз она выиграла этот турнир с игроком, которого все называют лучшим в мире? Или посмотрите на Неймара в ПСЖ . Сколько у него Кубков чемпионов?

Месси - лучший игрок мира в индивидуальном плане, у него потрясающая статистика. Но почему он уже пять лет не может выиграть Лигу чемпионов? Считаю, что Месси тоже ответственен за то, что происходит в «Барселоне», а не только тренер.