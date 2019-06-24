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Ван Гал: «Месси должен спросить у себя, почему „Барса“ не выигрывает ЛЧ»

сегодня, 13:40

Экс-наставник «Барселоны» Луи ван Гал считает, что нападающий Лионель Месси во многом сам виноват в том, что его команда не побеждает в Лиге чемпионов.

Я считаю, что нет ничего важнее, чем футболист, играющий на команду. Это проблема «Барселоны».

Думаю, Месси должен спросить у себя, как такое возможно, что он долгое время остается без трофея Лиги чемпионов. Взгляните на «Барселону». Сколько раз она выиграла этот турнир с игроком, которого все называют лучшим в мире? Или посмотрите на Неймара в ПСЖ. Сколько у него Кубков чемпионов?

Месси - лучший игрок мира в индивидуальном плане, у него потрясающая статистика. Но почему он уже пять лет не может выиграть Лигу чемпионов? Считаю, что Месси тоже ответственен за то, что происходит в «Барселоне», а не только тренер.

В данный момент Месси представляет сборную Аргентины на Кубке Америки. Его команда вышла в плей-офф

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Все комментарии
311
311
   39 / 649
сегодня в 14:49
Надо Леониду уволить неэффективного тренера и президента клуба!)
NGY
NGY ответил Agamaga
   17 / 649
сегодня в 14:41
4. На халяву выигрывал нарцисс стоя у бровки
Сейчас бы сравнивать ничего не значаший гол Панатинайкосу в группе, с голами Роналду на Евро....🤦

Роналду стоя у бровки сделал больше для сборной, чем Месси за 14 лет карьеры!
NGY
NGY ответил Рауль и Зидан
   17 / 649
сегодня в 14:40
5 лет это что срок что ли ? Многие и по 20-30 лет не выигрывают
Для клуба у которого самый дорогой состав на планете это срок...
Agamaga
Agamaga ответил NGY
   242 / 649
сегодня в 14:40
4. На халяву выигрывал нарцисс стоя у бровки
Agamaga
Agamaga ответил NGY
   242 / 649
сегодня в 14:39
В плей офф Месси унижал Реал, когда встречал, в чем проблема? Английские клубы не в счёт, которым он больше всех отгрузил? Или пенальтеса не набивал стату на галатасараям и Мальмё? Двуличные вы какие-то сливки
NGY
NGY ответил Agamaga
   17 / 649
сегодня в 14:38
Вообще то Месси выиграл ЛЧ 4 раза, а Ван Гал 1.
вообще то он выиграл 3 ЛЧ и одну на халяву...
NGY
NGY ответил Капитан Врунгель
   17 / 649
сегодня в 14:37
Лучше бы Месси другое спросил - как так получилось, что он украл Золотой Мяч у Иньесты и у Снейдера. Да и по ЛЧ вопросы есть, и вовсе не с недобором связанные - Эвребе не даст соврать.
и у Неймара с Суаресом в 2015...
Agamaga
Agamaga
   242 / 649
сегодня в 14:36
Вообще то Месси выиграл ЛЧ 4 раза, а Ван Гал 1.
NGY
NGY
   17 / 649
сегодня в 14:36
Месси - лучший игрок мира в индивидуальном плане, у него потрясающая статистика. Но почему он уже пять лет не может выиграть Лигу чемпионов?
___________________

Потому что в ЛЧ нет Леганесов, Уэсок и Осасун....чтобы набивать "потрясающую статистику" в плей-офф!
dzvinka
dzvinka
   53 / 649
сегодня в 14:32
месси это прошлое, таким как он нет места в футболе будущего - разве только в пиар кампаниях для малолеток и рекламе.
particular
particular
   6 / 649
сегодня в 14:19
Легко подписать одного игрока под командные нескладухи крайних лет...
Но не солидно...
Вопросы надо задавать тренерам и руководству, а Лео на поле, чаще, свою работу делает... Как в матче с Ливером, всем сопли не утереть одним рукавом...
А "доброжелатели" всегда найдут едкие слова с мягкого дивана...
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:19
Bavaria N, поэтому театр балета проиграл с позором Роме и Ливерпулю? Поэтому с помощью арбитра прошли ПСЖ, проиграв первый матч тоже с позором? Конечно, виноват Перес)))
Bavaria_N
Bavaria_N
   263 / 649
сегодня в 14:15
    DXTK
    DXTK
       198 / 649
    сегодня в 14:13
    такой же вопрос можно отнести и к самому Ван Галу...... почему Он выиграл только одну ЛЧ с Аяксом, почему он не смог повторить это с Барселоной или с Баварией с которой дошел до финала?

    У философа Очередная обида на каталонский клуб вот и все. А за счет имени Месси, голландец просто хочет о себе напомнить, как это делают Пеле и Марадона, когда начинают обсуждать гения современного футбола. Месси не великий потому что Арги не могут выиграть ЧМ..........
    Семак иди сюда
    Семак иди сюда
       237 / 649
    сегодня в 14:10
    Месси уже в прошлом
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       220 / 649
    сегодня в 14:10
    5 лет это что срок что ли ? Многие и по 20-30 лет не выигрывают
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 649
    сегодня в 14:03
    Последнюю ЛЧ выиграл Суарес с Нэймаром
    kotmyshka
    kotmyshka
       59 / 649
    сегодня в 13:53
    Спрашивал. Нет ответа...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 649
    сегодня в 13:52
    Месси в сборной слабое звено. Гыгыгы
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       21 / 649
    сегодня в 13:51
    Лучше бы Месси другое спросил - как так получилось, что он украл Золотой Мяч у Иньесты и у Снейдера. Да и по ЛЧ вопросы есть, и вовсе не с недобором связанные - Эвребе не даст соврать.
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный
    сегодня в 13:43
    все верно месся тянет одеяло на себя пора уже ему стать нормальным гномиком в не выё)
    cska plus
    cska plus
       4 / 649
    сегодня в 13:42
    Потому, что гном хозяйничает.
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