Ван Гал: «Месси должен спросить у себя, почему „Барса“ не выигрывает ЛЧ»

Экс-наставник «Барселоны» Луи ван Гал считает, что нападающий Лионель Месси во многом сам виноват в том, что его команда не побеждает в Лиге чемпионов.
Я считаю, что нет ничего важнее, чем футболист, играющий на команду. Это проблема «Барселоны».
Думаю, Месси должен спросить у себя, как такое возможно, что он долгое время остается без трофея Лиги чемпионов. Взгляните на «Барселону». Сколько раз она выиграла этот турнир с игроком, которого все называют лучшим в мире? Или посмотрите на Неймара в ПСЖ. Сколько у него Кубков чемпионов?
Месси - лучший игрок мира в индивидуальном плане, у него потрясающая статистика. Но почему он уже пять лет не может выиграть Лигу чемпионов? Считаю, что Месси тоже ответственен за то, что происходит в «Барселоне», а не только тренер.
В данный момент Месси представляет сборную Аргентины на Кубке Америки. Его команда вышла в плей-офф.
Роналду стоя у бровки сделал больше для сборной, чем Месси за 14 лет карьеры!
Роналду стоя у бровки сделал больше для сборной, чем Месси за 14 лет карьеры!
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Потому что в ЛЧ нет Леганесов, Уэсок и Осасун....чтобы набивать "потрясающую статистику" в плей-офф!
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Потому что в ЛЧ нет Леганесов, Уэсок и Осасун....чтобы набивать "потрясающую статистику" в плей-офф!
Но не солидно...
Вопросы надо задавать тренерам и руководству, а Лео на поле, чаще, свою работу делает... Как в матче с Ливером, всем сопли не утереть одним рукавом...
А "доброжелатели" всегда найдут едкие слова с мягкого дивана...
Но не солидно...
Вопросы надо задавать тренерам и руководству, а Лео на поле, чаще, свою работу делает... Как в матче с Ливером, всем сопли не утереть одним рукавом...
А "доброжелатели" всегда найдут едкие слова с мягкого дивана...
У философа Очередная обида на каталонский клуб вот и все. А за счет имени Месси, голландец просто хочет о себе напомнить, как это делают Пеле и Марадона, когда начинают обсуждать гения современного футбола. Месси не великий потому что Арги не могут выиграть ЧМ..........
У философа Очередная обида на каталонский клуб вот и все. А за счет имени Месси, голландец просто хочет о себе напомнить, как это делают Пеле и Марадона, когда начинают обсуждать гения современного футбола. Месси не великий потому что Арги не могут выиграть ЧМ..........