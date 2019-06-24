Торрес: «Я неизбежно вернусь в „Атлетико“»

Экс-футболист «Атлетико» , завершивший игровую карьеру в японском клубе «Саган Тосу», признался, что хочет вернуться в Мадрид.

Пока отдыхаю. Я продолжу сотрудничать с «Саган Тосу» и постараюсь помочь клубу благодаря своему опыту. Они хотят расти в Японии и выйти на международный уровень, и я хочу им помочь. У меня нет конкретных планов в ближайшее время. Сейчас у меня появилась возможность побыть со своей семьей и насладиться плодами многолетнего труда. Потом буду готовиться к тому, что может произойти. Не знаю, сколько времени я потрачу на отдых.

В последние годы я рассматривал возможность тренерской работы, ведь это самый доступный способ вновь оказаться у газона. Мне повезло, что у меня были отличные тренеры, у которых я многое почерпнул. У меня в планах пройти курсы и тренинги, а потом посмотрим, как повернется моя жизнь.

Мы с «Атлетико» неизбежно встретимся снова, но для того, чтобы что-то сделать для клуба, мне нужно учиться. Я должен быть готов к тому, чтобы сделать «Атлетико» больше, чем он есть сейчас.