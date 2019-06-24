Капелло: «Если „Юве“ подпишет де Лигта, интрига в Серии А пропадет»

Известный итальянский специалист поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А в следующем сезоне.

Если «Ювентус» подпишет де Лигта, всё закончится. Снова. И мы сразу начнем размышлять о следующем сезоне. Де Лигт - лучший. С ним можно играть в два защитника. Он станет настоящим джекпотом для «Ювентуса». Если же его не будет, конкуренты могут подобраться ближе.

Давайте начистоту - когда я говорю о конкурентах, то имею в виду только «Наполи» и «Интер». «Милан», «Рома» и «Лацио» не будут участвовать в чемпионской гонке по очевидным техническим причинам и финансовым проблемам.