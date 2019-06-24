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Капелло: «Если „Юве“ подпишет де Лигта, интрига в Серии А пропадет»

сегодня, 13:24

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А в следующем сезоне.

Если «Ювентус» подпишет де Лигта, всё закончится. Снова. И мы сразу начнем размышлять о следующем сезоне. Де Лигт - лучший. С ним можно играть в два защитника. Он станет настоящим джекпотом для «Ювентуса». Если же его не будет, конкуренты могут подобраться ближе.

Давайте начистоту - когда я говорю о конкурентах, то имею в виду только «Наполи» и «Интер». «Милан», «Рома» и «Лацио» не будут участвовать в чемпионской гонке по очевидным техническим причинам и финансовым проблемам.

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Все комментарии
311
311
   39 / 649
сегодня в 14:46
А она была то, интрига эта?)
Букмекер920
Букмекер920
   411 / 649
сегодня в 14:45
Не понимаю за какие заслуги Де Лигта так превозносят, играли хорошо всем Аяксом, но из каждого утюга только про него слышно. Этот Райола внатуре мастер своего дела, любому ценник до 100 млн накрутит. Не удивлюсь, если потом как Погба играть будет.
Juve14
Juve14 ответил Bavaria_N
сегодня в 14:35
Немецкий чемп такой же убогий как и Французский! Это факт! Помолчал бы
Bavaria_N
Bavaria_N ответил 25процентный клоун
   263 / 649
сегодня в 14:13
и германию ,к сожалению
ошибаетесь. германия самый посещаемый чемпионат в европе
mihaluch
mihaluch
   34 / 649
сегодня в 14:08
Что-то рано начали Юве чемпионом делать.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   373 / 649
сегодня в 13:55
С ним ли или без- интриги не было и быть не может! И надеюсь это ещё на долго!
ДСА
ДСА
   109 / 649
сегодня в 13:50
Интрига одна: когда Ювентус проиграет первый матч в чемпионате.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   117 / 649
сегодня в 13:46
Фабио несколько преувеличивает значимость и возможности и Де Лигта. У него пока недостаточно опыта.
cska plus
cska plus
   4 / 649
сегодня в 13:41
Зря он Рому исключает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Bavaria_N
   3 / 649
сегодня в 13:29
и германию ,к сожалению
Zenit_84
Zenit_84
   62 / 649
сегодня в 13:29
Опять Юве чемпион
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 649
сегодня в 13:28
Конте выиграет скудетто
Bavaria_N
Bavaria_N
   263 / 649
сегодня в 13:28
мешок ювентус его непременно купит. богом забытую италию всё равно никто уже не смотрит
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
сегодня в 13:26
интрига в сериале пропала когда кабинетные начали проплачивать свои позорные чемпионства а тут еще и пенальтистка пришла старая чтобы взять липовые медали))))
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