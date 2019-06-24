ПСЖ готов отправить Неймара в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Погба

сегодня, 16:59

Уход полузащитника из «Манчестер Юнайтед» кажется неизбежным. Француза очень хочет видеть в своих рядах ПСЖ .

Чтобы трансфер состоялся, парижане готовы пойти на неожиданный шаг - отправить в Манчестер нападающего Неймара, который находится в состоянии конфликта с руководством ПСЖ .