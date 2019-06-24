ПСЖ готов отправить Неймара в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Погба

Уход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» кажется неизбежным. Француза очень хочет видеть в своих рядах ПСЖ.
Чтобы трансфер состоялся, парижане готовы пойти на неожиданный шаг - отправить в Манчестер нападающего Неймара, который находится в состоянии конфликта с руководством ПСЖ.
Президент ПСЖ ранее прямо заявил, что не намерен больше терпеть звездного поведения в клубе.
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Ранее в СМИ сообщалось о желании Неймара вернуться в «Барселону» и намерениях Погба присоединиться либо к «Ювентусу», либо к мадридскому «Реалу».
В завершившемся сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей.
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Ранее в СМИ сообщалось о желании Неймара вернуться в «Барселону» и намерениях Погба присоединиться либо к «Ювентусу», либо к мадридскому «Реалу».
В завершившемся сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей.