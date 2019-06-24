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ПСЖ готов отправить Неймара в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Погба

сегодня, 16:59

Уход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» кажется неизбежным. Француза очень хочет видеть в своих рядах ПСЖ.

Чтобы трансфер состоялся, парижане готовы пойти на неожиданный шаг - отправить в Манчестер нападающего Неймара, который находится в состоянии конфликта с руководством ПСЖ.

Президент ПСЖ ранее прямо заявил, что не намерен больше терпеть звездного поведения в клубе.

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Все комментарии
usk
usk
сегодня в 17:27
бред полнейший а что типа мнение Неймара не кого не волнует?
АС35
АС35
   2 / 656
сегодня в 17:26
Тот случай, когда шило на мыло)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 656
сегодня в 17:20
Погба= Неймар по звездному поведению,да и надоели эти утки с переходами
ДСА
ДСА
   104 / 656
сегодня в 17:19
Неравноценный обмен.
cska plus
cska plus
   4 / 656
сегодня в 17:13
Вот это номер, было бы класс таким образом проучить и одного и второго.
Ice van Reed
Ice van Reed
   242 / 656
сегодня в 17:11
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось обменивать французского полузащитника Поля Погба на бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.

По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось о желании Неймара вернуться в «Барселону» и намерениях Погба присоединиться либо к «Ювентусу», либо к мадридскому «Реалу».

В завершившемся сезоне Погба провел в чемпионате Англии 35 матчей и забил 13 мячей.
Novograd
Novograd
   297 / 656
сегодня в 17:01
Абсолютно не нужно не одне не друге
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