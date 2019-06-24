СМИ: Промес заключил пятилетний контракт с «Аяксом»

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес, перешедший прошлым летом в «Севилью», уже фактически стал игроком «Аякса». Об этом сообщила голландская пресса.
Полузащитник заключил с клубом из Амстердама контракт, рассчитанный до 2024 года.
В минувшем сезоне Промес провел 33 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Чего все о понижении толкуют?
Удачи пожелаю Квинси.
А захочет в ещё более сильный клуб-ждём у нас в Спартаке.
Чего все о понижении толкуют?
Удачи пожелаю Квинси.
А захочет в ещё более сильный клуб-ждём у нас в Спартаке.
Жаль что из РПЛ ушёл.
Жаль что из РПЛ ушёл.