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СМИ: Промес заключил пятилетний контракт с «Аяксом»

сегодня, 11:46

Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес, перешедший прошлым летом в «Севилью», уже фактически стал игроком «Аякса». Об этом сообщила голландская пресса.

Полузащитник заключил с клубом из Амстердама контракт, рассчитанный до 2024 года. 

В минувшем сезоне Промес провел 33 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил cska plus
   128 / 648
сегодня в 13:08
Прям у бракованых коней стата лучше, вон ваше днище головка, Монако почти в пердив отправил
Bavaria_M
Bavaria_M
   128 / 648
сегодня в 13:06
И зачем?
112910415
112910415
   63 / 648
сегодня в 13:04
в хорошее место взяли !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   8 / 648
сегодня в 13:02
Уж Аякс-то посильнее Севильи и в игровом плане интереснее.
Чего все о понижении толкуют?
Удачи пожелаю Квинси.
А захочет в ещё более сильный клуб-ждём у нас в Спартаке.
Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 648
сегодня в 12:49
Аякс явно поторопился с зулусом.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   117 / 648
сегодня в 12:43
Обычно голландцы на родину возвращаются заканчивать. Вроде как рано ещё.
No pupsiks
No pupsiks
   29 / 648
сегодня в 12:36
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       456 / 648
    сегодня в 12:23
    Может заиграет? Игрок то неплохой, в общем. Хоть и со свинским душком).
    Footbolista
    Footbolista ответил cska plus
       18 / 648
    сегодня в 12:16
    У коней нет локтей...уже кусали бы сейчас))....
    la_masia
    la_masia ответил cska plus
       130 / 648
    сегодня в 12:13
    Почему же в ЦСК такие все гнилые?
    борька
    борька
       79 / 648
    сегодня в 12:10
    Хороший игрок
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 648
    сегодня в 12:05
    Квинси в одном из сильнейших клубов планеты)))))) держите немытых,то Цорн их то Квинси)))
    cska plus
    cska plus
       3 / 648
    сегодня в 11:54
    Как бы Аякс локти не еусал чуть позже.
    cska plus
    cska plus
       3 / 648
    сегодня в 11:53
    Мощная статистика у тарасовского зулуса, 33 матча и два гола, вратари и то больше забивают.
    Faustello
    Faustello
       5 / 648
    сегодня в 11:48
    Ну нормально карьера у Свинси развивается.
    Жаль что из РПЛ ушёл.
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