СМИ: Промес заключил пятилетний контракт с «Аяксом»

сегодня, 11:46

Экс-футболист «Спартака» , перешедший прошлым летом в «Севилью», уже фактически стал игроком «Аякса». Об этом сообщила голландская пресса.

Полузащитник заключил с клубом из Амстердама контракт, рассчитанный до 2024 года.

В минувшем сезоне Промес провел 33 матча в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.