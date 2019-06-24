Кулибали: «Думаю, что останусь в „Наполи“»

Защитник «Наполи» предполагает, что останется в клубе, хотя и не уверен в этом.

Не знаю. Думаю, что останусь, но сначала мне нужно сыграть на Кубке Африки, а уж потом вернусь в «Наполи».

Все меня обсуждают, но я сейчас говорю только о сборной Сенегала, потому что это моя сегодняшняя цель. Я хочу одержать с командой большие победы.

Я спокоен и хочу сосредоточиться на Кубке Африки. А потом посмотрим, что произойдет.