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Кулибали: «Думаю, что останусь в „Наполи“»

сегодня, 11:53

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали предполагает, что останется в клубе, хотя и не уверен в этом.

Не знаю. Думаю, что останусь, но сначала мне нужно сыграть на Кубке Африки, а уж потом вернусь в «Наполи».

Все меня обсуждают, но я сейчас говорю только о сборной Сенегала, потому что это моя сегодняшняя цель. Я хочу одержать с командой большие победы.

Я спокоен и хочу сосредоточиться на Кубке Африки. А потом посмотрим, что произойдет.

Ходили слухи, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Кулибали 120 млн евро.

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Все комментарии
Свинодел
Свинодел
   131 / 648
сегодня в 12:51
Дорого куда-то уйти.
cska plus
cska plus
   3 / 648
сегодня в 11:55
Скорее всего останется в Наполи, неополитанцы загнули ценник так, что даже МС отвернулся.
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