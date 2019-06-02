У автомобиля Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

вчера, 21:57

Стала известна причина аварии автомобиля футболиста Хосе Антонио Рейеса, в результате которой он погиб.

По всей видимости, у авто игрока Mercedes Brabus S550 лопнула шина. При этом в момент катастрофы скорость транспорта достигла 237 км/ч.

В результате Рейес потерял управление, его автомобиль слетел с трассы, перевернулся и загорелся. Mercedes футболиста был обнаружен примерно в двухста метрах от того места, где он покинул шоссе.

Также сообщается, что игрок долгое время ездил на другом авто, а свой Mercedes Brabus он не использовал в течение нескольких месяцев. Вероятно, шина лопнула из-за малого давления в ней.