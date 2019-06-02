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У автомобиля Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч

вчера, 21:57

Стала известна причина аварии автомобиля футболиста Хосе Антонио Рейеса, в результате которой он погиб.

По всей видимости, у авто игрока Mercedes Brabus S550 лопнула шина. При этом в момент катастрофы скорость транспорта достигла 237 км/ч.

В результате Рейес потерял управление, его автомобиль слетел с трассы, перевернулся и загорелся. Mercedes футболиста был обнаружен примерно в двухста метрах от того места, где он покинул шоссе.

Также сообщается, что игрок долгое время ездил на другом авто, а свой Mercedes Brabus он не использовал в течение нескольких месяцев. Вероятно, шина лопнула из-за малого давления в ней.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ангел неБесГрешен
   226 / 838
сегодня в 01:23
Ну если у него под капотом 300 с лихером лошадей, неужели он будет ездить на одних скоростях со 100-лошадниками? Смысл тогда покупать крутые тачки?
Вот он и нашёл тот смысл ,который искал ! Но почему другие должны с ним в могилу идти ? О покойниках плохо не говорят ,но здесь просто напрашивается .....!!!
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   314 / 838
сегодня в 00:38
Нельзя так нельзя. Самая глупая смерть ещё и других с собой унёс. Жаль молодых но боюсь это не станет уроком для других дураков.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил PATRIOT1965
   235 / 838
сегодня в 00:11
В 90 годы на скорости 180 у меня лопнуло колесо заднее,с тех пор как вспоминаю случай, как будто током бьет тело,содрагаюсь .Очень жаль,что так получилось с ним,наверно судьба.
Заднее не так страшно как переднее. Да и скорость у него намного больше была
drug01
drug01
   78 / 838
вчера в 23:32
С авто шутки плохи,,,,
311
311
   17 / 838
вчера в 23:23
Давидыч, ты следующий! И 87 багдасарян пусть очередь займет!)
League1
League1
   75 / 838
вчера в 23:13
Не ехал, а очень низко летел.
NOVA
NOVA
   290 / 838
вчера в 23:06
а зачем было так нестись??
Zlatan35
Zlatan35 ответил PATRIOT1965
   278 / 838
вчера в 22:50
В 90 годы на скорости 180 у меня лопнуло колесо заднее,с тех пор как вспоминаю случай, как будто током бьет тело,содрагаюсь .Очень жаль,что так получилось с ним,наверно судьба.
Судьба судьбой, но бережёного бог бережёт.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил Ангел неБесГрешен
   532 / 838
вчера в 22:48
Я его и не оправдываю. Просто пытаюсь найти объяснение таким гонщикам...
Оправданий маразму не существует,
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил PATRIOT1965
   46 / 838
вчера в 22:34
У него походу переднее, плюс всё равно скорость бешеная.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Ангел неБесГрешен
   167 / 838
вчера в 22:31
Элементарная человеческая глупость,жаль,очень жаль его.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   167 / 838
вчера в 22:30
В 90 годы на скорости 180 у меня лопнуло колесо заднее,с тех пор как вспоминаю случай, как будто током бьет тело,содрагаюсь .Очень жаль,что так получилось с ним,наверно судьба.
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   35 / 838
вчера в 22:28
Запас мощности карман не жмет...на случай если срочный обгон, например...а так гонять можно на специальном треке...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   16 / 838
вчера в 22:27
Без проблем, носись) Тока потом не жаловаться и желательно другим проблем не создавать своими лошадями под капотом) А рейес двоих забрал с собой
Я его и не оправдываю. Просто пытаюсь найти объяснение таким гонщикам...
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Ангел неБесГрешен
   46 / 838
вчера в 22:24
Без проблем, носись) Тока потом не жаловаться и желательно другим проблем не создавать своими лошадями под капотом) А рейес двоих забрал с собой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 838
вчера в 22:21
Ну если у него под капотом 300 с лихером лошадей, неужели он будет ездить на одних скоростях со 100-лошадниками? Смысл тогда покупать крутые тачки?
Морозовский
Морозовский
   7 / 838
вчера в 22:21
Поздно рассуждать
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Apsny
   46 / 838
вчера в 22:19
Не знаю как называется, но оказывается серьёзная штука. А до этого и не думал что такое возможно. Если бы несся как Рейес, тоже кормил бы червей раньше времени)
Apsny
Apsny ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
   110 / 838
вчера в 22:17
Жесть на такой скорости пробить колесо это приговор. Поэтому и есть ограничение скорости. Один раз на скорости км 120 налетел на небольшую лужу на автотрассе и чуть не опрокинулся, еле еле удержал тачку. Стало уроком. Покойся с миром бро. Осторожнее на дорогах пацаны, ни жезла ни гвоздя
Называется аквапланирование..
дурман
дурман
   263 / 838
вчера в 22:14
Соблюдайте скоростной режим!!!
Лучше гипс, и палатка, чем гранит и оградка
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 838
вчера в 22:13
мой дядя так погиб
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   46 / 838
вчера в 22:12
Жесть на такой скорости пробить колесо это приговор. Поэтому и есть ограничение скорости. Один раз на скорости км 120 налетел на небольшую лужу на автотрассе и чуть не опрокинулся, еле еле удержал тачку. Стало уроком. Покойся с миром бро. Осторожнее на дорогах пацаны, ни жезла ни гвоздя
Apsny
Apsny ответил Lucho Gonzalez
   110 / 838
вчера в 22:11
Как не утянул, брат погиб его.
Apsny
Apsny
   110 / 838
вчера в 22:11
Вот вам и несоблюдение ПДД, а также отсутствие проверки исправности автотранспортного средства перед выездом, тем более оно долго не выезжало.
Zenit_84
Zenit_84
   74 / 838
вчера в 22:08
проверять шины надо, если так гоняешь
neomessi
neomessi
   120 / 838
вчера в 22:05
Гонялся за смертью на скорости 237.....((
Lewa2708
Lewa2708
   256 / 838
вчера в 22:04
Всё ПДД кровью писано, но всё равно нарушают, тянут за собой и других при этом. Каньисарес про него правильно сказал
juvenale
juvenale
   59 / 838
вчера в 22:01
ну тогда все понятно
Игорь Волков
Игорь Волков
   274 / 838
вчера в 22:01
RIP легенда... Покойся с Миром.
BARCDJIN
BARCDJIN
   305 / 838
вчера в 22:00
237 куда ты да...спешил.....Вот и итог..
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