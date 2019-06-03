Стремительный уход Рейеса

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К таким новостям нельзя быть готовым. Они всегда шокируют. На 36-м году жизни погиб Хосе Антонио Рейес. «Соккер.ру» рассказывает о трагедии.

Скорость, напор и техника. Хосе Антонио Рейес известен даже тем, кто не был большим фанатом клубов, цвета которых он защищал. В 35 лет этот испанец по-прежнему горел желанием играть в футбол и испытывал необходимость быть нужным, радовать зрителей своим футболом и результатами. С первых ролей Рейес ушел в 2016 году, когда покинул «Севилью», но продолжал искать себя. После «Севильи» хавбек выступал за «Эспаньол», «Кордову», поиграл в Китае, а последним клубом его стала «Эстремадура».

Именно с тренировки этой команды Рейес ехал вместе с двумя двоюродными братьями. «Мерседесом» управлял сам футболист, они возвращались в родной город и, видимо, очень торопились – расстояние между базой «Эстремадуры» и городом Утрера около 200 километров. Поверить в ДТП получилось не сразу даже испанским СМИ и людям, которые имеют отношение к футболу. Трасса, по которой ехал Рейес с братьями, достаточно простая, хорошо просматривается. Никакого столкновения не было.

Очевидно, что «Мерседес» просто вылетел с трассы на сумасшедшей скорости – уже за пределами трассы машина пронеслась около 200 метров и загорелась. В результате аварии Рейес и один из его братьев скончались на месте, их тела сильно пострадали в огне. Еще один брат Хосе Антонио умер вскоре в больнице – с очень сильными ожогами у него было мало шансов спастись. Полиция уже проверяет все версии случившегося, но рабочей является та, которая возникла вскоре после инцидента.

По данным испанских СМИ , на скорости свыше 230 километров в час у машины лопнула шина, из-за чего Рейес и потерял управление, покинув трассу и оставив этот мир в страшной катастрофе. Оценить масштаб аварии можно по появившимся видео с ее места.

The moment of raising the car of the late player Antonio Reyes burning completely as a result of high speed and collision with concrete barrier of the type Mercedes Prabus S550#arsenal #RealMadrid #reyes



pic.twitter.com/jcXiXXOtH2 — google sports ✌🏼 (@kboresli) 1 июня 2019 г.

У Рейеса осталась жена Ноэлиа Лопес и две дочери, а также сын от прежних отношений. Супруга Рейеса поделилась своей болью от неожиданной утраты:

Любовь всей моей жизни, я не могу вытерпеть эту боль, потому что ты покинул нас. Это забирает у меня волю к жизни. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я все тебе скажу, потому что мы с тобой будем вместе навсегда. Мы будем семьей, жизнь моя, где бы мы ни были. В тот день вы прибыли из долгой поездки, и ты пришел с теми, кто дал тебе жизнь. Жизнь, которая покинула нас вчера. Помоги мне, потому что я не представляю жизнь без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет. Мы будем думать о тебе, и ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты дал нам лучшую жизнь, и ты оставляешь нам лучшие воспоминания. В глазах Ноэлии ты будешь смотреть на меня, а в улыбке Трианы ты будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя и буду любить тебя всегда, папочка.

Смерть Рейеса шокировала весь футбольный мир. Вспомнили испанца и во время финала Лиги чемпионов. Кстати, самому Хосе Антонио победить в турнире не получилось, но в финале он играл – в 2006 году, когда защищал цвета «Арсенала». С «канонирами» Рейес выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии.

Арсен Венгер (бывший главный тренер «Арсенала»):

Я опустошен из-за ужасных новостей о Хосе. Вся семья «Арсенала» выражает поддержку его близким и друзьям. Он навсегда останется в наших сердцах.

Тьерри Анри (бывший нападающий «Арсенала»):

Я был опустошён, услышав печальную новость о Хосе Антонио Рейесе. Прекрасный игрок, превосходный товарищ и исключительный человек. Желаю семье и друзьям Хосе сил и мужества, чтобы пережить это трудное время.

Но самым урожайным турниром для Рейеса была Лига Европы. Он пять раз выигрывал турнир с «Севильей» и «Атлетико» (2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). Вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании (2006/07), с «Атлетико» (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА .

У этой аварии есть и обратная сторона, которая демонстрирует, что может произойти, когда кто-то пренебрегает нормами безопасности. На эту тему в тяжелый момент высказался бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес:

Высокая скорость - это то, что нужно осуждать. В этой аварии были и другие жертвы, кроме водителя. Рейес не заслуживает, чтобы к нему относились как к герою. То, что случилось - прискорбно, я буду молиться за его душу.

Церемония прощания с Рейесом собрала невероятное число почитателей таланта футболиста. Более 11 тысяч человек посетили мероприятие, которое было проведено на стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Возглавили делегацию представители «Реала», президент клуба Флорентино Перес и капитан Серхио Рамос.

Такие трагедии показывают, насколько хрупкой может быть человеческая жизнь, и напоминают, что забывать о простых мерах безопасности нельзя, даже если тебе кажется, что все под контролем, что ничего случиться не может. Потенциальные угрозы окружают нас всюду даже в повседневной жизни.