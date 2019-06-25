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Головин сменил имидж и стал блондином

вчера, 22:22

Полузащитник «Монако» Александр Головин решил сменить имидж. На фанатской странице хавбека сборной России в инстаграме опубликовано фото с его новой прической - игрок решил перекрасить волосы в светлый.

Ранее Головин рассказал о своем будущем в «Монако».

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Заполярный
   643 / 663
сегодня в 00:07
МОЛЛО ТОЖЕ С ЭТОГО НАЧИНАЛ.
Луиса Адриано не забудь)
Заполярный
Заполярный
   172 / 663
вчера в 23:20
МОЛЛО ТОЖЕ С ЭТОГО НАЧИНАЛ.
Питер Ман
Питер Ман
   47 / 663
вчера в 23:03
Как бы геем не стал в гейропе, надо парню на Родину возвращаться срочно, он болеет Духовно, на футбол забил, имидж сменил, ходит по барам вместо тренировок...
Теряем талант, самородок российского футбола
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   54 / 663
вчера в 23:00
Это он посидел так, что чуть в пердив не вылетел🤩
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   461 / 663
вчера в 23:00
3. так заганятся?
cevin cigan
cevin cigan
   20 / 663
вчера в 22:59
Прикид с мёртвого клоуна?
МКС
МКС
   80 / 663
вчера в 22:50
Че там кобылы о ковролине визжали?
Insanely cool
Insanely cool
   228 / 663
вчера в 22:47
С кем поведешься, сегодяшняя Европа, она вот такая.
League1
League1
   36 / 663
вчера в 22:47
Имидж — совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом.
Что из этого сменил Головин?
alexamit
alexamit
вчера в 22:46
Наши футболёры совсем спятили-одни корейца стулом по голове шарахнули,другой головешку свою обесцветил.Видно вместо мяча чугунной гирей головой играют.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 663
вчера в 22:44
Оба как то стремненько выглядят.
Понахватался всякой ерунды от загореленьких.
Оба на клоунов из цирка похожи.
Морозовский
Морозовский
   26 / 663
вчера в 22:41
В московском Метро его бы менты тормознули, как лицо подозрительного человека.
Дима Головашич
Дима Головашич
   131 / 663
вчера в 22:39
Лёлик.
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 663
вчера в 22:37
Так играть удобнее?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   42 / 663
вчера в 22:34
Ну покрасился и ладно ! Если ему в рваных гетрах играть нравится ,то это просто пустяк ! ))
beefs
beefs
   69 / 663
вчера в 22:33
а наколки где?...
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 22:32
От каких-то микрофинансовых организаций скрывается. Время такое, нелёгкое...
LOpp
LOpp
   6 / 663
вчера в 22:32
Чем бы дитя не тешилось...
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 663
вчера в 22:29
русское лицо не скроешь
КЭТиК
КЭТиК
   88 / 663
вчера в 22:27
На чудика похож.
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