Головин сменил имидж и стал блондином

Полузащитник «Монако» Александр Головин решил сменить имидж. На фанатской странице хавбека сборной России в инстаграме опубликовано фото с его новой прической - игрок решил перекрасить волосы в светлый.
Ранее Головин рассказал о своем будущем в «Монако».
Теряем талант, самородок российского футбола
Теряем талант, самородок российского футбола
Что из этого сменил Головин?
Что из этого сменил Головин?
Понахватался всякой ерунды от загореленьких.
Оба на клоунов из цирка похожи.
Понахватался всякой ерунды от загореленьких.
Оба на клоунов из цирка похожи.