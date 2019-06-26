Рассказов: «Надеюсь, в новом сезоне забью не один гол»

Защитник «Спартака» рассказал о сборах команды, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

Середина второго сбора по счету. Нагрузки увеличиваются, тренировки длительные, переносить их непросто. Но это наша задача, работать и готовиться к сезону.

После травмы ничего не беспокоит. Много тренировался дополнительно. На первом сборе по две тренировки было. Большая нагрузка и сейчас все позади. Приходится еще больше работать. Пропустил часть того сезона, затем был отпуск. Нужно набирать.

В новом сезоне, надеюсь, забью не один гол и как можно больше принесу пользы команде. Наша задача — занимать высокие места. Я же постараюсь забить как можно больше голов, надежно сыграть в обороне и отдать больше голевых передач.