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Рассказов: «Надеюсь, в новом сезоне забью не один гол»

сегодня, 00:18

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о сборах команды, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

Середина второго сбора по счету. Нагрузки увеличиваются, тренировки длительные, переносить их непросто. Но это наша задача, работать и готовиться к сезону.

После травмы ничего не беспокоит. Много тренировался дополнительно. На первом сборе по две тренировки было. Большая нагрузка и сейчас все позади. Приходится еще больше работать. Пропустил часть того сезона, затем был отпуск. Нужно набирать.

В новом сезоне, надеюсь, забью не один гол и как можно больше принесу пользы команде. Наша задача — занимать высокие места. Я же постараюсь забить как можно больше голов, надежно сыграть в обороне и отдать больше голевых передач.

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Petergoff
Petergoff
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сегодня в 00:56
Два.)))
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