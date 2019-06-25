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Тихонов: «Кононов - мягкий человек, он не похож на Карпина»

вчера, 22:57

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил работу Олега Кононова у руля «красно-белых».

Кононову нужно время. Когда он работал в «Краснодаре», у него была огромная поддержка со стороны Сергея Галицкого и генерального директора команды. Они постоянно были на тренировках, и это чувствовалось. В «Спартаке» все иначе. В «Спартаке» ему необходимо одному управлять всем этим огромным коллективом, в котором до этого были разногласия.

Кононов — мягкий человек. Он не похож на Карпина. Кононову нужно время, чтобы понять, в каком месте он работает и с какими людьми. Это может быть причиной того, почему у него сразу не получилось в «Спартаке». Он видит, что футболисты хорошие, но ими еще нужно и управлять. Когда он сумеет добиться взаимопонимания с каждым игроком, тогда все будет хорошо. Он говорил про 4 месяца и спартаковский футбол, думая, что все будет гладко. Однако гладко все не прошло.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 663
вчера в 23:40
Ему надо в женский футбол идти!!!
karnager
karnager
   378 / 663
вчера в 23:36
В краснодаре галицкий вставлял в раздевалке вместо кононова. а в спартаке кононов говорит: ребят, давайте чуть поактивнее передвигаться и пасы точно в ногу! Глушаков: это все? ну мы в баню!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 663
вчера в 23:33
Мягкий человек при первой возможности мягко пытался переложить всю вину на Максименко)
Питер Ман
Питер Ман
   47 / 663
вчера в 23:04
Вот именно, мне кажется пупсики над ним издеваются, видно как он на прессконференциях нервничает с забитым видом. Зря связался с Тарасовкой, там физруки нужны а не интеллигенты
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   45 / 663
вчера в 23:00
То свиньи и распустились.
drug01
drug01
   77 / 663
вчера в 22:59
Это не тренер
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