Тихонов: «Кононов - мягкий человек, он не похож на Карпина»

Бывший игрок «Спартака» оценил работу у руля «красно-белых».

Кононову нужно время. Когда он работал в «Краснодаре», у него была огромная поддержка со стороны Сергея Галицкого и генерального директора команды. Они постоянно были на тренировках, и это чувствовалось. В «Спартаке» все иначе. В «Спартаке» ему необходимо одному управлять всем этим огромным коллективом, в котором до этого были разногласия.

Кононов — мягкий человек. Он не похож на Карпина. Кононову нужно время, чтобы понять, в каком месте он работает и с какими людьми. Это может быть причиной того, почему у него сразу не получилось в «Спартаке». Он видит, что футболисты хорошие, но ими еще нужно и управлять. Когда он сумеет добиться взаимопонимания с каждым игроком, тогда все будет хорошо. Он говорил про 4 месяца и спартаковский футбол, думая, что все будет гладко. Однако гладко все не прошло.