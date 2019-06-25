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Мусаев: «„Краснодар“ немного в разобранном состоянии»

сегодня, 21:31

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии команды в преддверии старта товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

Одни футболисты прошли определенный этап, другие должны к нему возвращаться. Ничего страшного. Нельзя отменить игры сборных. Мы найдем выход из этой ситуации. Спокойно работаем. Знаем, что нам нужно делать. Мартынович в понедельник провел первый день в общей группе. Во вторник приедут в гостиницу Спайич и Фьолусон. Также увидим Вильену, прилетит Ольссон. Мы немного в разобранном состоянии. Точнее в разном. 

Нам нужно 3-4 дня, чтобы прийти к единому знаменателю, так что наша игра во втором-третьем матче Кубка Париматч Премьер будет больше похожа на ту, что мы хотим увидеть в чемпионате России. Мы не боимся критики. Для нас самое главное — большой объем работы на сборах. Мы должны много работать. Не будем свежими на этих играх. Мы не будем сыгранными, так как обновился почти весь центр поля. Поэтому мы и играем с сильными соперниками, чтобы на их фоне быстрее прогрессировать.

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Все комментарии
АС35
АС35
   3 / 666
сегодня в 22:14
В разобранном состоянии перед товарищеским турниром-нормально. Главное, собраться, когда начнутся официальные игры.
drug01
drug01
   76 / 666
сегодня в 21:53
Ещё время есть!
ermak6848
ermak6848
   148 / 666
сегодня в 21:47
собирайте команду в костяк...
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