Мусаев: «„Краснодар“ немного в разобранном состоянии»

Старший тренер «Краснодара» рассказал о состоянии команды в преддверии старта товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

Одни футболисты прошли определенный этап, другие должны к нему возвращаться. Ничего страшного. Нельзя отменить игры сборных. Мы найдем выход из этой ситуации. Спокойно работаем. Знаем, что нам нужно делать. Мартынович в понедельник провел первый день в общей группе. Во вторник приедут в гостиницу Спайич и Фьолусон. Также увидим Вильену, прилетит Ольссон. Мы немного в разобранном состоянии. Точнее в разном.

Нам нужно 3-4 дня, чтобы прийти к единому знаменателю, так что наша игра во втором-третьем матче Кубка Париматч Премьер будет больше похожа на ту, что мы хотим увидеть в чемпионате России. Мы не боимся критики. Для нас самое главное — большой объем работы на сборах. Мы должны много работать. Не будем свежими на этих играх. Мы не будем сыгранными, так как обновился почти весь центр поля. Поэтому мы и играем с сильными соперниками, чтобы на их фоне быстрее прогрессировать.